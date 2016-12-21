شوبرت يحزم حقائبه مغادراً مونشنغلادباخ

وأفاد النادي الذي الفائز باللقب خمس مرات خلال سبعينات القرن الماضي، أنه سيعلن اسم المدرب الجديد "في الوقت المناسب".

وقال المدير الرياضي للنادي ماكس ايبيرل "كان لدينا الكثير من اللقاءات في الأيام الأخيرة، قمنا بتحليل تطورنا الرياضي وتوصلنا مع آندريه إلى نتيجة انه من الأفضل للطرفين وضع حد لتعاوننا".

ويحتل مونشنغلادباخ المركز الرابع عشر في البوندسليغا برصيد 16 نقطة، وله فوز واحد في آخر 11 مباريات في البطولة. ويبتعد النادي بثلاث نقاط فقط عن هامبورغ، أول المهددين بالهبوط للدرجة الثانية.

وتولى شوبرت (45 عاماً) الاشراف على بوروسيا مونشنغلادباخ في أيلول/سبتمبر 2015، ونجح بقيادته إلى المشاركة في دوري أبطال أوروبا بحلوله رابعاً في الدوري المحلي الموسم الماضي.

وحل مونشنغلاباخ ثالثاً في المجموعة الثالثة ضمن الدور الأول من دوري ابطال أوروبا هذا الموسم خلف برشلونة الإسباني ومانشستر سيتي الإنكليزي، وسيكمل مشواره في بطولة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) حيث أوقعته قرعة الدور الثاني في مواجهة فيورنتينا الايطالي.

وبات شوبرت سابع مدرب يقال من منصبه في الدوري الألماني منذ بداية الموسم بعد نوربرت ماير (دارمشتات)، فيكتور سكريبنيك (فيردر بريمن)، برونو لاباديا (هامبورغ)، دييتر هيكينغ (فولفسبورغ)، ماركوس كاوتشينسكي (اينغلوشتات) وديرك شوستر (أوغسبورغ)