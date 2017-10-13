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الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الألماني

شتوتغارت يستعيد نغمة الانتصارات

من قبل
3:18 دقيقة

استعاد شتوتغارت نغمة الانتصارات بفوزه الصعب على ضيفه كولن 2-1 الجمعة في افتتاح المرحلة الثامنة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وتقدم شتوتغارت بهدف لليوناني أناستاسيوس دونيس في الدقيقة 38 بتسديدة بيمناه من داخل المنطقة، لكن كولن أدرك التعادل بواسطة هاينتس في الدقيقة 77 بتسديدة قوية من خارج المنطقة، قبل أن يسجل الكونغولي الديموقراطي شادراك أكولو هدف الفوز في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع بتسديدة بيسراه من مسافة قريبة إثر تمريرة من أندرياس بيك.

وهو الفوز الثالث لشتوتغارت هذا الموسم والأول في مبارياته الأربع الأخيرة فرفع رصيده إلى 10 نقاط وارتقى إلى المركز العاشر مؤقتاً بفارق الأهداف خلف اينتراخت فرانكفورت وشالكه.

وعمق شتوتغارت جراح كولن وألحق به الخسارة السابعة هذا الموسم فبقي في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة .

يذكر أن كولن وفيردر بريمن وحدهما لم يتذوقا طعم الفوز في البوندسليغا حتى الآن. 

 

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