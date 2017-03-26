ريبيري سيبقى في بايرن حتى بعد الاعتزال

وفي تصريحات لمجلة "كيكر" الألمانية الرياضية، قال مهاجم البايرن "علاقتي بالنادي طيبة وجيدة، وربما أصبح لاحقاً مدرباً في النادي لكن للناشئين".

يشار إلى أن ريبري جدد عقده في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي لموسم آخر، ليظل بين صفوف بطل ألمانيا، حتى صيف 2018.

وتابع لاعب المنتخب الفرنسي:" سأظل ألعب حتى تقول ركبتي أو كاحلي أو ظهري توقف، وربما أظل ألعب في أحسن مستوياتي لعامين أو ثلاثة أعوام إذا لم أتعرض للإصابة".

وقال ريبيري (33 عاماً): "دائماً ما كنت أقول إن البايرن هو آخر نادٍ لي في أوروبا". أما فيما يتعلق بفترة ما بعد مشواره الكروي، فقال إن السؤال

موجه إلى أولي هونيس رئيس النادي وكارل-هاينتس رومنيغيه رئيس مجلس الإدارة "ما إذا كان لديهما مكان لي في النادي".

كان ريبيري انتقل في صيف 2007 من نادي أولمبيك مارسيليا إلى بايرن ميونخ.

وذكر ريبري أنه رفض، بعد انضمامه للبايرن، العديد من العروض من أحسن الأندية الأوروبية وأوضح :" في عام 2008 أو 2009، كانت كل الأندية الكبرى تريدني يوفنتوس وإنتر وميلان وبرشلونة وريال مدريد وتشيلسي ومانشستر، وبطبيعة الحال كنت قد فكرت في الانتقال (إلى أي من هذه الأندية)".

واختتم تصريحاته بالقول:" في وقت لاحق سيتعين علي أن أوجه الشكر لهونيس ورومينيغه، فقد كانا غالباً ما يتحدثان معي، وقد صار لي هنا عشرة أعوام، وفزت بكل شيء وحالة عائلتي جيدة وأنا سعيد".