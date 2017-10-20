دورتموند يمدّد عقد حارسه بوركي حتى 2021

وأقر الحارس البديل في المنتخب السويسري، والذي كان من المقرر أن ينتهي عقده في 2019، "أنا سعيد جدا للثقة التي منحني إياها بوروسيا دورتموند، في فترة صعبة بالنسبة إلي".

بدوره، قال المدير الرياضي ميكايل تسورك: "رومان يناسب بوروسيا دورتموند تماما، رياضيا وإنسانيا. نحب طريقة لعبه، نرى فيه إمكانية تطوّر كبيرة، ونحن مقتنعون بأنه سيؤكد من جديد وبثبات (القيمة) التي يملكها".

وستساعد هذه الخطوة الحارس البالغ 26 عاما للوقوف مجددا على قدميه، بعد الانتقادات العنيفة التي طالته في مباراتيه الأخيرتين. فقد قام في مواجهة أبويل نيقوسيا القبرصي الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا بتمرير كرة إلى الخصم كلفته هدفاً حاسماً (1-1)، بينما خرج متأخرا من مرماه في المباراة ضد لايبزيغ (2-3) ضمن الدوري المحلي، عندما تلقى الهدف الثاني.

وانضم بوركي في صيف 2015 إلى دورتموند قادما من فرايبورغ.

