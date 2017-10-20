العربية
English
Français
الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الألماني

دورتموند يمدّد عقد حارسه بوركي حتى 2021

من قبل
0:26 دقيقة

مدّد بوروسيا دورتموند الألماني عقد حارسه السويسري رومان بوركي حتى 2021، على رغم الانتقادات التي يتعرض لها راهنا، بحسب ما ذكر متصدر البوندسليغا الجمعة.

وأقر الحارس البديل في المنتخب السويسري، والذي كان من المقرر أن ينتهي عقده في 2019، "أنا سعيد جدا للثقة التي منحني إياها بوروسيا دورتموند، في فترة صعبة بالنسبة إلي".

بدوره، قال المدير الرياضي ميكايل تسورك: "رومان يناسب بوروسيا دورتموند تماما، رياضيا وإنسانيا. نحب طريقة لعبه، نرى فيه إمكانية تطوّر كبيرة، ونحن مقتنعون بأنه سيؤكد من جديد وبثبات (القيمة) التي يملكها".

وستساعد هذه الخطوة الحارس البالغ 26 عاما للوقوف مجددا على قدميه، بعد الانتقادات العنيفة التي طالته في مباراتيه الأخيرتين. فقد قام في مواجهة أبويل نيقوسيا القبرصي الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا بتمرير كرة إلى الخصم كلفته هدفاً حاسماً (1-1)، بينما خرج متأخرا من مرماه في المباراة ضد لايبزيغ (2-3) ضمن الدوري المحلي، عندما تلقى الهدف الثاني.

وانضم بوركي في صيف 2015 إلى دورتموند قادما من فرايبورغ.
 

البوندسليغا السويسري بوروسيا دورتموند رومان بوركي

يبدو أنك تستخدم خاصية حجب الإعلانات

للاستمرار بتزويدك بمحتوى مميز، قم بتعطيل خاصية حجب الإعلانات