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دوري أبطال أوروبا
الدوري الألماني

دورتموند يعبر شتوتغارت بثلاثية ويضغط على شالكه

من قبل
3:56 دقيقة

شدد بوروسيا دورتموند الثالث ضغطه على شالكه الثاني بفوزه السهل على ضيفه شتوتغارت 3-0 الأحد في المرحلة 29 من الدوري الألماني لكرة القدم.

 

وكان بايرن ميونيخ حسم اللقب للموسم السادس على التوالي بفوزه السبت على أوغسبورغ 4-1.

بايرن ميونيخ بطل ألمانيا للمرة السادسة على التوالي
 

ورفع دورتموند رصيده إلى 51 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط خلف شالكه الذي سقط السبت أمام هامبورغ 2-3.

وسجل الأهداف الثلاثة الأميركي كريستيان بوليسيتش (38) والبلجيكي ميتشي باتشوايي (48) وماكسيمليان فيليب (59).

وفي المباراة الثانية التي جرت اليوم تعادل اينتراخت فرانكفورت و هوفنهايم 1-1.

وارتقى انتراخت فرانكفورت للمركز الرابع المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم، بعدما رفع رصيده إلى 46 نقطة، بفارق ثلاث نقاط أمام هوفنهايم، صاحب المركز السابع.

تقدم لوكا يوفيتش لفرانكفورت في الدقيقة 49، قبل أن يتعادل سيرج جنابري لهوفنهايم في الدقيقة .56

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