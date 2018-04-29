دورتموند يسقط في فخ التعادل أمام بريمن

سيضطر بروسيا دورتموند للانتظار أسبوع آخر لضمان تأهله لدوري أبطال اوروبا بعدما اكتفى بالتعادل 1-1 مع مستضيفه فيردر بريمن اليوم الأحد ليستمر في المركز الثالث في الدوري الالماني متأخرا بنقطتين عن شالكه قبل جولتين من النهاية.

وتقدم الفريق الزائر الذي سدد ثلاث مرات في إطار المرمى في الدقيقة 19 عبر ماركو ريوس وكان يمكن للاعب ألمانيا الدولي، الذي يتألق حالياً قبل اختيار تشكيلة كأس العالم وبعد فترة ابتعاد طويلة بسبب الإصابة، أن يحرز هدفاً ثانياً بعد تمريرة من ماريو غوتسه، لكن ييري بافلينكا حارس بريمن أبعد الكرة ليحرم جناح دورتموند من هدف آخر والذي سدد كرة في القائم.

وأدرك بريمن التعادل بضربة رأس من توماس ديلاني في نهاية الشوط الأول.

وسدد دورتموند في إطار المرمى ثلاث مرات في الشوط الثاني المثير وأنقذ بافلينكا العديد من الفرص ليحصل بريمن على نقطة واحدة.

وظل دورتموند في المركز الثالث برصيد 55 نقطة متأخراً بنقطتين عن شالكه الذي تعادل 1-1 مع بروسيا مونشنغلادباخ أمس السبت.

ويأتي بريمن في المركز 12 برصيد 38 نقطة.

ويحتل هوفنهايم المركز الرابع برصيد 52 نقطة متقدماً بنقطة واحدة عن باير ليفركوزن.

ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى لدور المجموعات بدوري الأبطال في الموسم المقبل.

