دورتموند يحسم معركة المركز الثالث

وانفرد دورتموند في المركز الثالث بعد تعادل مطارده هوفنهايم من دون أهداف مع ضيفه أوغسبورغ، رافعًا رصيده إلى 64 نقطة مقابل 62 لهوفنهايم.

وكان بايرن ميونيخ حسم اللقب للموسم الخامس على التوالي، ولايبزيغ مفاجأة الموسم المركز الثاني. ويشارك الثلاثة الأوائل مباشرة في دوري الأبطال، ويخوض الرابع الدور الفاصل.

وكان دورتموند الذي بلغ ربع نهائي دوري الأبطال هذا الموسم وخرج على يد موناكو الفرنسي، متأخراً قبل ربع ساعة على النهاية 2-3، بيد أنه سجل ركلتي جزاء في نهاية المباراة منحتاه الفوز.

على ملعب "سيغنال إيدونا بارك"، شارك المدافع الإسباني مارك بارترا المصاب بكسر في يده في 11 نيسان/أبريل لدى تعرض حافلة فريقه دورتموند لتفجيرات قبل مباراة في دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، أساسياً. وأصيب بارترا (26 عاماً) جراء الزجاج المتطاير إثر تفجيرات استهدفت حافلة فريقه وهي في طريقها من الفندق إلى ملعب "سيغنال إيدونا بارك" التابع للنادي، قبل مباراة موناكو في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال، وخضع لجراحة أبعدته أكثر من 4 أسابيع عن الملاعب.

وسجل النسموي زلاتكو يونوزوفيتش هدف السبق من أول هجمة لبريمن بعد معمعة وتسديدة من مسافة قريبة في شباك الحارس السويسري رومان بوركي أكدت تكنولوجيا خط المرمى صحتها (7).

وعادل ماركو رويس لدورتموند بتسديدة فنية لكزها فوق الحارس بعد تمريرة على المسطرة في ظهر الدفاع من الياباني شينجي كاغاوا (31).

وسجل الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ هدفه الثلاثين بتسديدة طائرة رائعة من داخل المنطقة بعد تمريرة مميزة في العمق من الفرنسي الشاب عثمان دمبيليه (42).

وبعد 40 ثانية على بداية الشوط الثاني، عادل فين بارتلس بعد مجهود فردي جميل لماكس كروزه على الجهة اليسرى (46).

وسيطر دورتموند بعدها، لكن بريمن ومن مرتدة تقدم للمرة الثانية عن طريق نجمه كروزه لعبها بيسراه من زاوية ضيقة، عجز بارترا عن إنقاذها قبل أن تخترق الشباك (68).

وأنقذ حارس بريمن فليكس فيدفالد مرماه أكثر من مرة، لكن دورتموند عادل من ركلة جزاء بعد سقوط القائد رويس داخل المنطقة ترجمها بنفسه قوية الى يسار الحارس (75).

واستمر فيدفالد بتألقه أمام هجمات دورتموند المتواصلة، لكن دورتموند حصد ركلة جزاء ثانية اعترض عليها لاعبو بريمن كثيراً بعد سقوط البديل الأميركي الشاب كريستيان بوليسيتش، ترجمها أوباميانغ مسجلاً هدفه الـ31 هذا الموسم ومتجاوزاً البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن في صدارة الهدافين ومانحا دورتموند الفوز (89).

وسيخوض فولفسبورغ المباراة الفاصلة للبقاء في دوري الأضواء عقب خسارته أمام مضيفه هامبورغ 1-2.

وفي باقي المواجهات، فاز بايرن ميونيخ، البطل، على فرايبورغ 4-1 وباير ليفركوزن على مضيفه هيرتا برلين 6-2 وكولن على ماينز 2-صفر وتعادل أينتراخت مع لايبزيغ، الوصيف، 2-2 وبروسيا مونشنغلادباخ مع دارمشتات 2-2 وهوفينهايم مع أوغسبورغ سلبياً وإنغلوشتات مع شالكه 1-1.

ويذكر أن كل من إنغلوشتات ودارمشتات غادرا أجواء البوندسليغا.