دورتموند يتجاوز إنغولشتات ويقلّص الفارق مع لايبزيغ

على ملعب "سيغنال إيدونا بارك"، بكّر بوروسيا دورتموند في زيارة شباك ضيفه عبر هدّافه الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ (14) إثر تمريرة من مارسيل شميلتسر، رافعاً رصيده الشخصي إلى 23 هدفاً في صدارة ترتيب الهدّافين.

ولم يستطع دورتموند الذي تأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، زيادة غلّته في أكثر من 75 دقيقة.

وعزّز دورتموند موقعه في المركز الثالث برصيد 46 نقطة بفارق 13 نقطة خلف بايرن ميونيخ المتصدر وبطل المواسم الأربعة الأخيرة الذي يلعب الأحد في ختام المرحلة في ضيافة بوروسيا مونسشنغلادباخ.

من جانبه، يحتل إنغولشتات المركز السابع عشر قبل الأخير وله 19 نقطة وبات قريباً من العودة إلى الدرجة الثانية.