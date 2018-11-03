ورفع دورتموند رصيده إلى 24 نقطة مقابل 20 لبايرن، ليضمن بقاءه على صدارة البوندسليغا، حتى بحال خسارته القمة المنتظرة مع غريمه السبت المقبل، فيما قد يخسر بايرن مركزه الثاني بفارق الأهداف عن بوروسيا مونشنغلادباخ بحال فوز الأخير على ضيفه فورتونا دوسلدورف الأحد.

وكان العملاق البافاري يأمل في مواصلة صحوته بفوزه على فولفسبورغ وماينتس، لكن مستواه لم يكن مقنعاً مرة جديدة وأهدر نقطته العاشرة هذا الموسم في عشر مباريات.

وعانى فرايبورغ قبل أن تنطلق المواجهة بعد إصابة مهاجمه نيلس بيترسن خلال الخروج المخيب أمام هولستن كييل الأربعاء في مسابقة الكأس.

وشهدت تشكيلة الكرواتي نيكو كوفاتش الذي لم يفز على فرايبورغ كمدرب، عودة لاعب الوسط الكولومبي خاميس رودريغيز وقلب الدفاع جيروم بواتنغ بعد تعافيهما من الإصابة، فيما غاب لاعب الوسط الإسباني تياغو ألكانتارا لإصابته، وجلس قلب الدفاع ماتس هوملس، الجناح الفرنسي فرانك ريبيري، لاعب الوسط ليون غوريتسكا والمهاجم توماس مولر على مقاعد البدلاء.

ولم ينجح بايرن في الوصول كثيراً إلى مرمى ضيفه في الشوط الأول، وكانت أخطر فرصه عبر هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي أهدر افتتاح التسجيل بمواجهة حارس المرمى ألكسندر شفولوف (26).

ودفع كوفاتش في آخر نصف ساعة بريبيري ليصبح أول لاعب أجنبي يخوض 400 مباراة رسمية مع بايرن.

اعتقد جمهور بايرن أن الجناح الدولي سيرج غنابري أنقذه عندما اخترق المنطقة وسدد كرة أرضية إلى يمين الحارس مفتتحاً التسجيل (81)، لكن فرايبورغ عادل في الدقيقة قبل الأخيرة عبر لوكاس هولر، متابعاً عرضية بين المدافعين نيكلاس سولي وبواتنغ في شباك الحارس الدولي مانويل نوير (89).

وفي الوقت عينه، كان دورتموند يحافظ على سجله الخالي من أي هزيمة، عندما حقق على ملعبه "سيغنال إيدونا بارك" فوزه السابع على فولفسبورغ 1-صفر.

واستهل المدرب السويسري لوسيان فافر المباراة بتشكيلة هجومية ضاربة ضمت الإسباني باكو ألكاسير، الإنكليزي اليافع جايدون سانشو وصانع اللعب الدولي ماركو رويس، فيما جلس المهاجم الأميركي الشاب كريستيان بوليسيتش على مقاعد البدلاء.

واستحق دورتموند التقدم في الشوط الأول، برأسية قريبة لماركو رويس بعد هجمة على الجهة اليسرى لعبها سانشو عرضية وحولها الدنماركي توماس ديلايني مقشرة إلى قائد الفريق الأصفر (27).

وفاز شالكه على ضيفه هانوفر 3-1 فيما تلقى باير ليفركوزن خسارة قاسية على أرضه أمام هوفنهايم 4-1، بينما انتهت مباراة أوغسبورغ ونورنبورغ بالتعادل 2-2.