تغريم دورتموند بسبب شغب مشجعيه

ويملك دورتموند، صاحب المركز الرابع في الدوري الألماني (34 نقطة)، حتى ظهر الاثنين لإعلان قبوله العقوبة، وفي حال الرفض ستقوم محكمة داخلية في الاتحاد بحسم المسألة.

وأصيب 10 من أنصار لايبزيغ على هامش تلك المباراة التي خسرها لايزبيغ السبت الماضي (صفر-1)، بسبب أعمال العنف التي قام بها مشجعو الفريق المحلي.

ويعتبر لايزبيغ الذي تأسس عام 2009 من قبل شركة ريد بول العملاقة لمشروبات الطاقة، حتى الآن مفاجأة البطولة الألمانية في أول موسم له في البوندسليغا حيث يحتل المركز الثاني برصيد 42 نقطة بفارق أربع نقاط عن بايرن ميونيخ البطل ومتصدر الترتيب.

وأوضح الاتحاد الألماني أنه فرض على دورتموند أيضًا غرامة بقيمة 100 ألف يورو وعاقبه بإغلاق المنصة الجنوبية الشهيرة المعروفة باسم "الحائط الأصفر" التي تتسع لـ 25 ألف متفرج، لمباراة واحدة.

وقال رئيس لجنة الرقابة في الاتحاد أنطون ناخراينر: "ثمة خطأ خطير ارتكبه مشجعو دورتموند، وعلى النادي أن يقدم لنا جوابًا شافياً".

وأدت أعمال العنف التي انتقلت إلى خارج الملعب أيضاً، إلى اصابة أربعة شرطيين وتوقيف 28 شخصاً، وهذا الأمر نادر الحدوث في كرة القدم الألمانية.

والتقى مسؤولون في دورتموند الخميس نظراءهم في لايبزيغ للاعتذار.