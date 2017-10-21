بوروسيا دورتموند يسقط بالتعادل ولايبزيغ يقترب من الصدارة

وأخفق دورتموند (20 نقطة) في تعويض خسارته الأخيرة أمام لايبزيغ (2-3) الذي تقدم مؤقتاً إلى المركز الثاني (19 نقطة)، وينتظر الفريقان مباراة بايرن ميونيخ حامل اللقب بضيافة هامبورغ الخامس عشر في وقت لاحق السبت، حيث سيكون النادي البافاري أمام فرصة تصدر الترتيب في حال فوزه بفارق كبير.

وتابع دورتموند بقيادة مدربه الهولندي بيتر بوس نتائجه المتعثرة، إذ أنّه فشل أيضاً في الفوز في أول ثلاث مباريات في دوري أبطال أوروبا.

وقال مدافع دورتموند الصربي نيفيين سوبوتيتش العائد الى تشكيلة دورتموند "في أول 15 دقيقة كنا جيدين وطبقنا ضغطاً عالياً، لم نوفق بتسجيل هدف آخر وفرانكفورت استغل فرصه".

أضاف: "قبول هدفين ليس بالأمر الجيد، لكن النقطة ليست سيئة، على رغم أننا كنا نبحث عن النقاط الثلاث".

وبكّر دورتموند بافتتاح التسجيل عن طريق لاعب وسطه التركي نوري شاهين، من تسديدة أرضية من مسافة قريبة مستفيداً من عرضية مقشرة للمدافع الإسباني مارك بارترا (18).

وأهدر الغابوني بيار إيميريك أوبايميانغ، متصدر ترتيب الهدافين (10) فرصة ذهبية بعد تمريرة من ماريو غوتسه سددها فوق العارضة (51).

واعتقد مكسيميليان فيليب أنّه سجل هدف الاطمئنان بتسديدة يسارية أرضية من حافة المنطقة سكنت الزاوية اليسرى (57)، بيد أنّ الحارس السويسري رومان بوركي تابع هفواته هذا الموسم عندما عرقل الكرواتي أنتي ريبيتش، فاحتسب الحكم ركلة جزاء ترجمها الفرنسي سيباستيان هالر في الزاوية اليسرى العليا (64).

وصدم بعدها ماريوس وولف الضيوف بتسجيله هدف التعادل، بعد كسره مصيدة التسلل وتسديده من دون رقابة إلى يمين بوركي (68).

وأنقذ المدافع الياباني ماكوتو هاسيبي هدفاً محققاً لدورتموند في الدقيقة 90 بعد تسديدة من أمتار قليلة لشاهين إثر إنقاذ مميز للحارس التشيكي لوكاس هراديتسكي، بعد تسديدة أخرى قريبة من البديل الإنكليزي اليافع جايدن سانشو البالغ 17 عاماً.



- فوز رابع توالياً للايبزيغ -

واستفاد لايبزيغ من تعادل دورتموند، وقلّص معه الفارق إلى نقطة واحدة محققاً فوزه الرابع على التوالي على حساب ضيفه شتوتغارت 1-صفر.

وأنهى وصيف الموسم الماضي أسبوعاً مميزاً بعد تحقيقه أول فوز في تاريخه في دوري أبطال أوروبا على حساب بورتو البرتغالي (3-2).

وعاد المهاجم الدولي تيمو فيرنر إلى التشكيلة الأساسية بعد تعافيه من الإصابة، وكانت له تمريرة هدف الفوز إلى النمسوي مارسيل سابيستر بتسديدة يسارية ساقطة من خارج المنطقة (23).

وعجز شتوتغارت عن تحقيق الفوز خارج ملعبه للمرة الثامنة على التوالي، وهي أسوأ سلسلة له منذ 1974.

وعاد باير ليفركوزن الذي بدأ يستعيد توازنه بعد بداية متعثرة، بفوز كبير من أرض بوروسيا مونشنغلادباخ 5-1.

وافتتح الأميركي فابيان جونسون (7) للمضيف، بيد أنّ ليفركوزن ردّ في الشوط الثاني بخماسية حملت توقيع سفن بندر (48) والجامايكي ليون بايلي (59) ويوليان براندت (61) وكيفن فولاند (69) والفنلندي جويل بوهيانبالو (81).

وقلب هانوفر السادس تأخره أمام مضيفه أوغسبورغ بهدف النمسوي ميكايل غريغوريتش (33) إلى فوز أول في خمس مباريات بعد تسجيله هدفين متأخرين عن طريق نيكلاس فولكروغ (76 و89).