وعلى استاد سغنال ايدونا بارك، منح البولندي روبرت ليفاندوفسكي الاسبقية لبايرن ميونيخ (26) لكن ماركو رويس عادل النتيجة (49 من ركلة جزاء)، وعاد ليفاندوفسكي ليمنح الاسبقية للبافاري (52) قبل ان يعادل رويس مجددا الكفة لاصحاب الارض (69)، وفي الدقيقة الـ74 حقق باكو الكاسير هدف الفوز المهم لدورتموند.

وعزز بوروسيا دورتموند مركزه في الصدارة (27 نقطة) بفارق 7 نقاط عن بايرن الثالث (20 نقطة).

وأثبت دورتموند مرة جديدة نجاعته الهجومية مسجلا 33 هدفا في 11 مباراة، فيما ارتفعت حدة الضغوط على الكرواتي نيكو كوفاتش مدرب بايرن الذي مني بخسارته الثالثة هذا الموسم في الدوري.

وخاض دورتموند المباراة بعد خسارته الأولى هذا الموسم في مختلف المسابقات، أمام أتلتيكو مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع. ودفع ثمنا إضافيا لتلك الخسارة بإصابة حارسه السويسري رومان بوركي بفخذه، فحل بدلا منه مواطنه مارفين هيتس.

كما غاب عن تشكيلة المدرب السويسري لوسيان فافر قلب الدفاع الفرنسي عبدو ديالو، فلعب بدلا منه مواطنه الشاب دان أكسل زاغادو (19 عاما).

ولم يظهر دورتموند هويته الهجومية السريعة في الشوط الأول، وكانت انفرادية قائده الدولي ماركو رويس التي سددها ضعيفة بين يدي الحارس مانويل نوير، فرصته الخطيرة الوحيدة في أول 45 دقيقة.

وافتتح بايرن التسجيل عن طريق البولندي روبرت ليفاندوفسكي، هداف دورتموند السابق، عندما اقتنص برأسه عرضية جميلة من سيرج غنابري على الجهة اليمنى في شباك هيتس في ظل ضعف بالتغطية من زاغادو (26).

وعلى وقع تسديدة المخضرم الفرنسي فرانك ريبيري وتصد من هيتس (33)، دخل الفريق البافاري غرف الملابس متقدما بهدف.

وحصل دورتموند على ركلة جزاء باكرة في الشوط الثاني، اعترض عليها لاعبو بايرن بعد سقوط رويس اثر احتكاك مع نوير، ترجمها اللاعب نفسه قوية في الشباك مسجلا هدف التعادل (49).

لكن بايرن استعاد تقدمه سريعا عبر قناصه التاريخي ليفاندوفسكي وبرأسه أيضا بعد عرضية قريبة من توماس مولر وتردد دفاعي (53). مسجلا هدفه التاسع التاسع عشر في مواجهات بايرن مع دورتموند، علما بأنه لا يحتفل كثيرا بعد التسجيل في مرمى فريقه السابق.

وأهدر رويس فرصة ثانية ذهبية بعد مجهود جميل من الإنكليزي اليافع جايدون سانشو وعرضية مقشرة سددها قائد الفريق الأصفر وأنقذها الدفاع عن خط المرمى (59)، دفع بعدها فافر بالمهاجم الإسباني باكو ألكاسير بدلا من ماريو غوتسه.

ورفض دورتموند التسجيل مرة أخرى بعد ثوان قليلة وهذه المرة عن طريق ألكاسير المتباطىء أمام المرمى الخالي (62)، ثم كرر رويس الإهدار بعد عرضية من اليسار هذه المرة لعبها المغربي الشاب أشرف حكيمي (65)، ما دفع بالكرواتي نيكو كوفاتش إلى اخراج المدافع ماتس هوملس والدفع بنيكلاس سولي.

لم يخيب رويس آمال الجماهير الصفراء العريضة على ملعب "سيغنال ايدونا بارك"، فعادل مرة ثانية بيمينية نصف طائرة رائعة من منتصف المنطقة إلى يمين نوير (67)، مسجلا هدفه الثامن بالتساوي في صدارة الهدافين.

ومن مرتدة خاطفة، لعب البلجيكي أكسل ويتسل كرة طويلة لالكاسير الذي انفرد وزرع هدف الفوز لدورتموند (73). وسجل ألكاسير هدفه الثامن في أول 6 مباريات من الدوري، ليصبح أول لاعب يحقق هذا الانجاز منذ غيرت دورفل لاعب هامبورغ في موسم 1963.

وقال لاعب وسط دورتموند ويتسل الذي واجه بايرن للمرة الأولى بعد قدومه من الدوري الصيني "كانت مباراة كبيرة. كنت خائفا الى حد ما، لكن تحليت بعدها بالثقة. كنا نلعب من أجل الفوز وكنا رائعين في الشوط الثاني".

وعن تألق زميله رويس أضاف "هو هام بالنسبة الينا في الملعب أو غرف الملابس. هو مثال يقتدى به لجميع اللاعبين".

للاطلاع على الباقات والمزايا العديدة والعروض الخاصة الكثيرة اضغط هنا وللاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.

لتحميل تطبيق beIN CONNECT لنظام ANDROID إضغط هنا

لتحميل تطبيق beIN SPORTS لنظام ANDROID إضغط هنا

لتحميل تطبيق beIN CONNECT لنظام IOS إضغط هنا

لتحميل تطبيق beIN SPORTS لنظام IOS إضغط هنا

كما يمكنكم متابعتنا على صفحات التواصل الإجتماعي: