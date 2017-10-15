بطولة المانيا: باير ليفركوزن يواصل نزيف النقاط

وتقدم باير ليفركوزن مرتين عبر لارس بندر (29) والارجنتيني لوكاس نيكولاس ألاريو (61)، ورد فولفسبورغ في المناسبتين عبر البلجيكي ديفوك اوريجي (44) والدولي البولندي ياكوب بلاشتشيكوفسكي (69).

وهو التعادل الثالث لباير ليفركوزن هذا الموسم والثاني على التوالي مقابل ثلاث هزائم وانتصارين، كما فشل في الفوز للمرة الثانية من أصل 4 مباريات على أرضه هذا الموسم.

وكسب باير ليفركوزن نقطة واحدة رفع بها رصيده الى 9 نقاط وارتقى الى المركز التاسع بفارق 10 نقاط عن بوروسيا دورتموند المتصدر، في حين سقط فولفسبورغ بطل 2009 في فخ التعادل للمرة الخامسة هذا الموسم مقابل خسارتين وفوز واحد فقط فرفع رصيده الى 8 نقاط في المركز الرابع عشر.

ويلعب لاحقاً فيردر بريمن مع بوروسيا مونشنغلادباخ.

وافتتحت المرحلة الجمعة بفوز شتوتغارت على كولن 2-1، واستكملت السبت بفوز بايرن ميونيخ على فرايبورغ 5-0، وماينتس على هامبورغ 3-2، وتعادل هوفنهايم مع اوغسبورغ 2-2، وخسارة هرتا برلين امام شالكه 0-2، وهانوفر امام اينتراخت فرانكفورت 1-2، وبوروسيا دورتموند امام لايبزيغ 2-3.

