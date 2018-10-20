وتخطى بايرن عقبة مضيفه فولفسبورغ 3-1 بهدفين وتمريرة حاسمة للبولندي روبرت ليفاندوفسكي، فيما عاد دورتموند برباعية صريحة من أرض شتوتغارت.

ورفع دورتموند رصيده إلى 20 نقط، بفارق 3 نقاط عن فيردر بريمن الفائز على شالكه و4 عن بايرن، في ظل تعادل الوصيف السابق لايبزيغ مع مضيفه أوغسبورغ سلباً.

ومني بايرن قبيل عطلة المباريات الدولية، الودية كانت أو في دوري الأمم الأوروبية، بهزيمته الأولى على أرضه هذا الموسم والثانية في الدوري الألماني، وجاءت بنتيجة مذلة أمام بوروسيا مونشنغلادباخ صفر-3 في المرحلة السابعة، ما زاد من الضغوط على مدربه كوفاتش، لاسيما أنه فشل في الفوز بأربع مباريات متتالية، للمرة الأولى في النصف الأول من الموسم منذ 2009.

وقال مدرب بايرن كوفاتش "كان الضغط كبيراً في هذه المباراة، وأريد أن أشكر لاعبي فريقي على ادائهم المميز. كان التركيز كبيراً. هذه الخطوة الأولى وتؤكد أن بايرن يمكنه العودة".

في المباراة الأولى على ملعب "فولكسفاغن أرينا"، وضع بايرن حداً لمسلسل تخبطه وأنهى سلسلة من أربع مباريات لم يحقق فيها الفوز. واستغل حامل الرقم القياسي بعدد الألقاب (28) مواجهة فولفسبورغ الجريح الذي لم يفز في آخر ست مباريات في الدوري.

وسيكون مدربه كوفاتش أمام سبعة أيام صعبة لأنه، بعد المباراة في ملعب فولفسبورغ، سينتقل بايرن إلى اليونان لمواجهة آيك أثينا الثلاثاء في مسابقة دوري أبطال أوروبا التي بدأها بالفوز على بنفيكا البرتغالي (2-صفر) خارج ملعبه لكنه تعادل في الثانية على أرضه مع اياكس الهولندي (1-1)، قبل أن يلتقي السبت المقبل مع مضيفه ماينتس في الدوري.

وبعد نصف ساعة على انطلاق المواجهة، استلم ليفاندوفسكي (30 عاما) الكرة داخل المنطقة وسددها أرضية إلى يسار الحارس (30)، ليفك نحسه مع الشباك مسجلاً هدفه الأول في ست مباريات مع بايرن ومنتخب بلاده. وكان ليفاندوفسكي سجل خماسية في 9 دقائق في مرمى فولفسبورغ عام 2015.

في الشوط الثاني، أضاف ليفاندوفكسي الهدف الثاني بعد خطأ فادح من الدفاع بإرجاع الكرة إلى الحارس، فتخطاه مهاجم دورتموند السابق بسهولة وسدد في المرمى الخالي (49)

ونال الجناح الهولندي أريين روبن (34 عاما) انذاراً ثانياً (57) ليطرد للمرة الأولى منذ نيسان/أبريل 2011، فأكمل بايرن المباراة بعشرة لاعبين. وقلص الهولندي فاوت فيغهورست الفارق من مسافة قريبة عن مرمى الحارس الدولي مانويل نوير (63).

لكن ليفاندوفسكي لعب دور الممرر هذه المرة للكولومبي خاميس رودريغيز الذي استعاد فارق الهدفين بمواجهة الحارس من داخل المنطقة (72)، ليحسم بايرن المواجهة 3-1 من دون أن يشرك المدرب الجناح الفرنسي المخضرم فرانك ريبيري والمهاجم توماس مولر.

دورتموند يحلق

وحقق دورتموند فوزه الرابع توالياً بسهولة على حساب مضيفه شتوتغارت وصيف القاع 4-صفر على ملعب "مرسيدس بنز أرينا".

وحسم دورتموند، آخر فريق متوج باللقب قبل سداسية بايرن ميونيخ، النتيجة في الشوط الأول بتسجيله ثلاثة نظيفة.

ويعيش دورتموند فترة مميزة في هذه الأيام تحت قيادة مدربه السويسري لوسيان فافر، إذ تعمل ماكينته التهديفية في شكل جيد وهي الأفضل بين فرق الدوري برصيد 27 هدفا.

وشكل دورتموند ضغطاً قويًا على خصمه في الشوط الأول من خلال هجمات ماركو رويس، الدنماركي ياكوب برون لارسن (20 عاما)، الإنكليزي جايدون سانشو (18 عاما) والإسباني باكو ألكاسير.

وانطلق برون لارسن على الجهة اليسرى ممرراً إلى رويس الذي رفع عرضية جميلة داخل المنطقة ارتدت لتجد سانشو فسجل بمساعدة الدفاع (3).

وقال سانشو بعد الفوز "كانت بداية كبيرة لنا بعد العودة من فترة التوقف الدولية... أنا سعيد لتسجيل الهدف الأول".

ومن مرتدة سريعة، تبادل رويس الكرة على الجهة اليمنى مع البولندي لوكاس بيتشيك، فسجل الأول الهدف الثاني للفريق الأصفر والخامس له هذا الموسم (23).

وأضاف ألكاسير الثالث بعد تبادل للكرة مع زميله رويس، فرفع الكرة جميلة فوق الحارس رون روبرت تسيلر، مسجلاً هدفه السابع هذا الموسم في الدوري (25) فاستعاد صدارة لائحة الهدافين مشاركة مع مهاجم آينتراخت فرانكفورت الصربي الواعد لوكا يوفيتش الذي سجل خماسية في مرمى فورتونا دوسلدورف (7-1) الجمعة في افتتاح المرحلة.

وهذا الهدف السابع في أربع مباريات في الدوري لألكاسير (25 عاما) والـ11 في 7 مباريات مع دورتموند ومنتخب إسبانيا.

وقبل نهاية المباراة، سجل مكسيميليان فيليب الهدف الرابع لدورتموند (85).

وعاد شالكه، وصيف الموسم الماضي إلى نتائجه السيئة، بخسارته أمام ضيفه فيردر بريمن بثنائية مكسيميليان إيغيشتاين (43 و66).

وعادل باير ليفركوزن الثالث عشر ضيفه هانوفر السادس عشر 2-2 في الدقيقة الأخيرة عن طريق الدولي السابق المغربي الأصل كريم بلعربي (90). وافتتح الألباني الأصل فلورنت موسليا (25) التسجيل لهانوفر ثم عادل لارس بندر (34) لليفركوزن، قبل أن يستعيد المدافع البرازيلي فيليبي (54) التقدم لهانوفر ويطرد في الدقيقة 57.

وحقق هوفنهايم فوزه الأول بعد خسارتين على حساب مضيفه نورمبرغ 3-1، بأهداف الإنكليزي الشاب ريس نلسون المعار من أرسنال (50 و57) والمجري آدم تسالاي (67)، فيما سجل للخاسر هانو بيهرينز (18 من ركلة جزاء).

