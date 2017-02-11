بايرن ينتصر في الدقائق الأخيرة

حقق بايرن ميونيخ المتصدر وبطل المواسم الأربعة الأخيرة فوزاً بشق النفس وفي الوقت بدل الضائع على مضيفه إينغولشتات (2-صفر) الوافد الجديد إلى النخبة، السبت في المرحلة العشرين من الدوري الألماني لكرة القدم التي شهدت نتائج لافتة للفرق الصغيرة.

ويأتي فوز بايرن قبل المواجهة المرتقبة مع ضيفه أرسنال الانكليزي الأربعاء في ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، في حين سقط بوروسيا دورتموند الذي سيواجه الثلاثاء بنفيكا البرتغالي، على أرض درامشتات الصاعد حديثاً وصاحب المركز الأخير 1-2.

البايرن في الدقائق الأخيرة

على ملعبه الصغير أودي سبورت بارك، وقف إينغولشتات سداً منيعاً في وجه العملاق البافاري طوال الشوط الأول وحرمه من زيارة شباكه بفعل التكتل الدفاعي والرقابة المحكمة التي فرضها لاعبوه على مفاتيح اللعب في الطرف الأخر، مثل توماس مولر والبولندي روبرت ليفاندوفسكي والإسباني تشابي ألونسو.

في المقابل، لم تسنح لأصحاب الأرض إلا فرصة واحدة من رأس الفرنسي مارسيل تيسيران ابتعدت قليلاً عن المرمى (39).

وفي الدقيقة الثانية من الشوط الثاني، كاد مولر يفتتح التسجيل لكن كرته أُبعدت من على خط المرمى، تلتها فرصة ثانية مباشرة لليفاندوفسكي بقذيفة بعيدة أُبطل مفعولها في اللحظة المناسبة (49)، ثم سقطت رأسية مولر على سطح الشبكة (76).

وفك بايرن ميونيخ عقدته واللغز الدفاعي في الوقت بدل الضائع بهدفين متتاليين في أقل من دقيقتين، جاء الأول عن طريق التشيلي أرتورو فيدال الذي تلقى كرة من مولر خلف الدفاع تابعها وهي طائرة في الشباك (90).

وأضاف البديل الهولندي أريين روبن الهدف الثاني إثر تمريرة من البرازيلي دوغلاس كوستا (90+1).

ورفع بايرن ميونيخ رصيده إلى 49 نقطة مبتعداً بفارق 7 نقاط عن مطارده لايبزيغ الذي سقط على ملعبه ريد بول أرينا أمام ضيفه هامبورغ صفر-3.



سقوط الوصيف



وفوجئ لايبزيغ بشباكه تهتز في الدقيقة 18 بعد حصول هامبورغ على ركلة ركنية نفذها نيكولاي مولر وتابعها اليوناني العملاق كيرياكوس بابادوبولوس برأسه في المرمى.

وصعب هامبورغ مهمة مضيفه عندما عزز تقدمه سريعاً بالهدف الثاني وبنفس السيناريو من ركلة ركنية نفذها مولر نفسه وارتقى لها هذه المرة البرازيلي والاس سوزا سيلفا وتابعها برأسه في الشباك (24).

وفي الوقت بدل الضائع، سجل آرون هونت الهدف الثالث بمساندة من مولر الذي قاد هجمة مرتدة سريعة (90+3).

ورفع هامبورغ رصيده إلى 19 نقطة وتقدم درجة واحدة إلى المركز الخامس عشر بفارق نقطة واحدة أمام اينغولشتات الذي استفاد من خسارة جديدة مني بها فيردر بريمن هي الثانية عشرة هذا الموسم.

وسقط بريمن على ملعبه فيزر شتاديون أمام بوروسيا مونشنغلاباخ بهدف وحيد، جاء إثر كرة عرضية أرسلها الدولي كريستوف كرامر إلى البلجيكي ثورغان هازار الذي تابعها من زاوية صعبة في أسفل الزاوية اليمنى (13).

وعلى ملعب باي أرينا، أسقط باير ليفركوزن ضيفه إينتراخت فرانكفورت الثالث بثلاثية بيضاء.

وافتتح باير ليفركوزن التسجيل في وقت مبكر عندما مرر كاي هافرتس كرة متقنة الى المكسيكي خافيير هرنانديز "تشيتشاريتو" الذي تابعها بيمناه في اسفل الزاوية اليمنى (5).

وفي الشوط الثاني، خطف المكسيكي هدف التعزيز بمساندة من كريم بلعربي (63) مسجلاً هدفه الثامن في البطولة.



وحسم ليفركوزن المباراة بشكل نهائي عندما سجل كيفن فولاند الهدف الثالث إثر عرضية من بلعربي نفسه (78).

ولم يستفد بوروسيا دورتموند من خسارة إينتراخت (35 نقطة) وبات مهددًا بفقدان المركز الرابع لصالح هوفنهايم (34) أو هرتا برلين (33) أو كولن (32) بعد أن سقط أمام مضيفه دارمشتات متذيل الترتيب.

ولم يكن بوروسيا دورتموند في البداية أفضل حالاً من لايبزيغ وإينتراخت وتخلف بدوره أمام الصاعد حديثاً بهدف سجله الأميركي تيرنس بويد بمجهود فردي وتسديدة من داخل المنطقة واضعاً الكرة في سقف المرمى (21).

لكن دورتموند لم يستسلم للأمر الواقع، وضغط بكامل قواه وأدرك التعادل قبيل صافرة نهاية الشوط الأول إثر تمريرة من الدولي التركي إيمري مور إلى الدولي البرتغالي رافائيل غيريرو الذي تابعها بيسراه في المرمى (44).

وتقدم صاحب الأرض مرة جديدة في الشوط الثاني عبر أنطونيو ميركو تشولاك الذي استثمر كرة وصلته من سيدني سام (67).

وصار رصيد دارمشتات 12 نقطة وبقي في المركز الأخير.