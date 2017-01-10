بايرن يعير بادشتوبر إلى شالكه

وقال رئيس النادي البافاري كارل هاينتس رومينيغه في بيان: "هولغر هو لاعب مستحق. تعرض مرارا للإصابة، إلا أنه حاليا عاد إلى وضع بدني جيد ويرغب في الحصول على وقت لعب إضافي".

وخاض المدافع البالغ من العمر 27 عاما، 28 دقيقة من اللعب منذ تشرين الأول/أكتوبر، وأمضى المباريات الست الأخيرة احتياطيا.

وأضاف رومينيغه أن اللاعب الدولي "طلب الانتقال إلى شالكه على سبيل الإعارة".

وأتى الإعلان في يوم أكد فيه مدرب النادي الإيطالي كارلو أنشيلوتي استعداده للتخلي عنه على سبيل الإعارة فقط.

وقال أنشيلوتي من الدوحة حيث يقيم النادي معسكره خلال الإجازة الشتوية: "قلت إنه إذا قرّر الرحيل لأنه يريد اللعب، فيمكننا تقبل ذلك لمدة ستة أشهر (...) يمكن أن نتحدث معه حول ذلك، لكن من المستحيل أن نقوم ببيعه".

أضاف: "فكرة النادي هي أن يجدد العقد معه. إذا أراد أن يذهب ويلعب، فسيكون ذلك على سبيل الإعارة فقط"، علما أن المدافع كان محط اهتمام شالكه، ومانشستر سيتي وسوانسي الإنكليزيين.

وبدأ بادشتوبر مسيرته الاحترافية مع بايرين ميونيخ في العام 2009، وغاب عن معظم موسمي 2012-2013 و2013-2014 بسبب تمزقين متتالين في الرباط الصليبي. وبعد عودته، تعرض أكثر من مرة لإصابات في الفخذ.

وشارك مع المنتخب الألماني في كأس العالم 2010 وكأس أمم أوروبا 2012، إلا أنه غاب بسبب الإصابات بين 2012 و2015، ولم يتم استدعاؤه إلى كأس أمم أوروبا 2016 التي أقيمت الصيف الماضي.