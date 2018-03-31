بايرن يصعق دورتموند بسداسية!

وكان بايرن الذي خسر في المرحلة السابقة أمام لايبزيغ، بحاجة للفوز مقابل تعثر شالكه، بيد أن الأخير تخطى عقبة فرايبورغ 2-صفر، ليبقي على فارق النقاط الـ17 بينهما. وسيضمن بايرن إحراز لقبه الثامن والعشرين السبت المقبل، بحال فوزه على أرض اوغسبورغ، بغض النظر عن نتيجة شالكه.

على ملعب "اليانز ارينا" وأمام مدرجات ممتلئة بـ75 ألف متفرج، احتاج البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى 5 دقائق فقط ليهز شباك دورتموند، عندما استلم الكرة من توماس مولر وهو على حافة التسلل فسجل منفردا قبل أن تؤكد مراجعة الفيديو صحة الهدف. وسجل الفرنسي فرانك ريبيري هدفا ثانيا بعد تمريرة من مولر أيضا، ألغاه الحكم بداعي التسلل بعد استشارة الفيديو (9).

انطلق بعدها الكولومبي خاميس رودريغيز ولعب تمريرة الى النمسوي دافيد الابا على الجناح الايسر، فردها له عرضية تابعها في المرمى بمساعدة من الحارس السويسري رومان بوركي (14).

وبعد كرة خسرها غونزالو كاسترو في الوسط، مرر خاميس رودريغيز كرة على طبق من فضة لمولر من الجهة اليسرى تابعها هدفا ثالثا (23)، فأخرج المدرب النمسوي بيترشتويغر كاسترو ودفع بيوليان فايغل (29).

هدأت المبارزة نسبيا، لكن بايرن لم يرض بدخول غرف الملابس من دون تعميق جراح الفريق الأصفر، عن طريق ليفاندوفسكي بهدف أكده مجددا الفيديو المساعد بعد مجهود فردي من ريبيري على الجهة اليسرى (44). بعدها بثوان وقع ريبيري على هدفه الأول والخامس لفريقه بعد تمريرة متقنة من ليفاندوفسكي (45+1).

وهذه أول مرة يستقبل دورتموند خمسة أهداف في الشوط الأول في الدوري منذ أربعين سنة.

واحتفظ بايرن بخماسيته في الشوط الثاني، وفي وقت كانت الأمور تتجه إلى الهدوء، عاد ليفاندوفسكي قبل نهاية اللقاء ليوقع هدفه الثالث والسادس لبايرن مستفيدا من جملة جميلة بين البديل جوشوا كيميش وتوماس مولر، رافعاً رصيده إلى 26 هدفا في صدارة ترتيب الهدافين (87).

