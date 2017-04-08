بايرن يستعيد التوازن ويوجه إنذارا شديد اللهجة لريال مدريد

استعاد بايرن ميونيخ توازنه ووجه إنذاراً شديد اللهجة إلى ريال مدريد الإسباني بفوزه الكبير على ضيفه بوروسيا دورتموند 4-1 اليوم السبت على ملعب "إليانز أرينا" في ميونيخ في قمة المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم.

ونهض الفريق البافاري بسرعة من خسارته الثانية هذا الموسم أمام هوفنهايم صفر-1 الثلاثاء الماضي، وحقق فوزاً مستحقاً على بوروسيا دورتموند برباعية كان بطلها هداف بوروسيا دورتموند السابق الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي سجل ثنائية مستعيداً صدارة الهدافين من مهاجم دورتموند الدولي الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ.

ورفع ليفاندوفسكي رصيده إلى 26 هدفاً مقابل 25 لأوباميانغ.

وعزز بايرن ميونيخ موقعه في الصدارة برصيد 68 نقطة بفارق 10 نقاط أمام مطارده المباشر لايبزيغ، وبات بحاجة إلى 8 نقاط في المباريات الست المتبقية لحسم لقب البوندسليغا للمرة الخامسة على التوالي والـ27 في تاريخه، فيما تجمد رصيد بوروسيا دورتموند عند 50 نقطة في المركز الرابع.

وثأر بايرن ميونيخ من بوروسيا دورتموند الذي كان ألحق به الخسارة الأولى هذا الموسم عندما تغلب عليه 1-صفر ذهاباً على ملعب سيغنال إيدونا في دورتموند.

يذكر أن الفريقين سيلتقيان مرة ثالثة هذا الموسم وتحديداً في نصف نهائي كأس ألمانيا على ملعب إليانز أرينا في 26 نيسان/أبريل الحالي.

ووجه النادي البافاري انذاراً شديد اللهجة إلى ريال مدريد الذي يستضيفه على الملعب ذاته الأربعاء المقبل في ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

في المقابل، انتكس بوروسيا دورتموند قبل استضافته موناكو الفرنسي الثلاثاء المقبل في ذهاب ربع نهائي المسابقة القارية العريقة.

وضرب بايرن ميونيخ بقوة في بداية المباراة سجل هدفين مبكرين عبر الفرنسي فرانك ريبيري من تسديدة قوية زاحفة من داخل المنطقة إثر تمريرة من فيليب لام في الدقيقة 4، وليفاندوفسكي من ركلة حرة مباشرة بيمناه من خارج المنطقة في الدقيقة 10، قبل أن يقلص البرتغالي رافايل غيريرو الفارق بتسديدة قوية من خارج المنطقة في الدقيقة 20.

وعزز الدولي الهولندي آريين روبن تقدم بايرن ميونيخ مطلع الشوط الثاني بهدف ثالث من مجهود فردي رائع أنهاه بتسديدة قوية من داخل المنطقة في الدقيقة 49 قبل أن يختم ليفاندوفسكي المهرجان بالهدف الرابع من ركلة جزاء حصل عليها بنفسه إثر عرقلته من حارس مرمى الضيوف داخل المنطقة في الدقيقة 68.

لايبزيغ يواصل الصحوة

حقق لايبزيغ فوزه الثالث على التوالي وهذه المرة بعشرة لاعبين على ضيفه باير ليفركوزن 1-صفر، وفرمل هامبورغ ضيفه هوفنهايم عندما تغلب عليه 2-1.

ووسع لايبزيغ الفارق بينه وبين هوفنهايم الثالث إلى 7 نقاط، معززاً موقعه في المركز الثاني الذي يضمن له التأهل بشكل مباشر إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل للمرة الأولى في تاريخه.

وقاد المهاجم الدنماركي الواعد يوسف بولسن (22 عاما) لايبزيغ إلى الفوز الثمين بتسجيله الهدف الوحيد في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، وذلك بعد 5 دقائق من طرد زميله المدافع ويلي أوريان لتلقيه الإنذار الثاني.

وهو الفوز الثالث على التوالي والثامن عشر هذا الموسم للايبزيغ الذي شكل مفاجأة الدوري الألماني، فرفع رصيده إلى 58 نقطة، بينما مني باير ليفركوزن بخسارته الثالثة عشرة فتجمد رصيده عند 35 نقطة وتراجع إلى المركز الثاني عشر.

هامبورغ يفرمل هوفنهايم

وفي مباراة ثالثة، ضرب هامبورغ عصفورين بحجر واحد بفوزه على هوفنهايم حيث أنعش آماله في البقاء وألحق الخسارة الثالثة بضيفه هذا الموسم، والأولى في مبارياته الثماني الأخيرة (تعادلان و5 انتصارات بينها 3 في المباريات الثلاث الأخيرة).

ومنح آرون هانت التقدم لهامبورغ في الدقيقة 25، وأدرك الكرواتي آندري كراماريتش التعادل لهوفنهايم في الدقيقة 35 من ركلة جزاء رافعاً رصيده الى 12 هدفا هذا الموسم، قبل أن يسجل هانت هدفه الشخصي الثاني والفوز لفريقه في الدقيقة 75.

ورفع هامبورغ رصيده الى 33 نقطة وتقدم للمركز الثالث عشر، فيما تجمد رصيد هوفنهايم عند 51 نقطة في المركز الثالث.

من جهته أكرم شالكه وفادة فولسبورغ وسحقه 4-1.

وحسم شالكه الشوط الأول لصالحه بثنائية نظيفة سجلها النمساوي غيدو بورغشتالر في الدقيقة 6 وليون غوريتسكا في الدقيقة 23، ثم أضاف هدفين في الثاني عبر الإيطالي دانيال كاليغيوري في الدقيقة 49 وبورغشتالر في الدقيقة 77.

وقلص ماريو غوميز الفارق من ركلة جزاء في الدقيقة 79 رافعاً رصيده إلى 13 هدفا هذا الموسم.

وارتقى شالكه إلى المركز العاشر برصيد 37 نقطة مقابل 30 لفولفسبورغ الذي تراجع إلى المركز الرابع عشر.

وصعد فرايبورغ إلى المركز الخامس موقتا بفوزه الصعب على ضيفه ماينتس بهدف وحيد سجله نيلز بيترسن في الدقيقة 70.

ورفع فرايبورغ رصيده إلى 41 نقطة وبات يتقدم بنقطة واحدة عن هرتا برلين الذي يستضيف أوغسبورغ الأحد في ختام المرحلة، وكولن الذي سقط أمام ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 2-3.

ومنح الدنماركي يانيك فيسترغارد التقدم لمونشنغلادباخ في الدقيقة 13، ورد أصحاب الأرض بعد 5 دقائق بواسطة كريستيان كليمنس.

وأعاد المالي إبراهيما تراوريه التقدم لمونشنغلادباخ في الدقيقة 55 بتسجيله الهدف الثاني، إلا أن كولن رد مرة أخرى بسرعة بعد 3 دقائق عبر الفرنسي أنطوني موديست (58) الذي رفع رصيده إلى 23 هدفاً في المركز الثالث على لائحة الهدافين.

إلا أن لارس شتيندل قال الكلمة الأخيرة ومنح مونشنغلادباخ الفوز في الدقيقة 81، ليتقدم ناديه إلى المركز الثامن برصيد 39 نقطة مقابل 40 نقطة لكولن الذي تراجع إلى المركز السادس.

ويلعب غداً أيضاً إينغولشتات مع دارمشتات.



