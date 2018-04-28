بايرن يحرج مدربه القادم ويتخم شباك فرانكفورت برباعية

رفض بايرن ميونيخ المتوج باللقب السادس توالياً منح هدية لمدربه المستقبلي الكرواتي نيكو كوفاتش، وأسقط بتشكيلة احتياطية ضيفه آينتراخت فرانفكورت 4-1، السبت في المرحلة 32 من الدوري الألماني لكرة القدم.

وسيتولى كوفاتش تدريب الفريق البافاري بدءاً من الموسم المقبل، خلفاً للمخضرم يوب هاينكس الذي سيترك الفريق بعد حلوله بديلاً للإيطالي كارلو أنشيلوتي في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وحسم بايرن قبل أسابيع لقبه في البوندسليغا، ووصل إلى نهائي الكأس المحلية لمواجهة فرانكفورت بالذات، لكن طريقه إلى تكرار إنجاز الثلاثية التاريخية التي أحرزها بقيادة مدربه الحالي هاينكس عبر إضافة لقب دوري أبطال أوروبا لم يعد مفروشا بالورود، إذ خسر الجولة الأولى على أرضه 1-2 في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال أمام ريال مدريد الإسباني بطل النسختين الماضيتين.

وقبل مباراة الثلاثاء، أراح هاينكس هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي، لاعب الوسط الكولومبي خاميس رودريغيز والمهاجم توماس مولر، كما غاب الهولندي آرين روبن والمدافع جيروم بواتنغ المصابين في مباراة ريال، والفرنسي فرانك ريبيري.

وشارك في تشكيلة بايرن المدافع الشاب لارس لوكاس ماي (18 عاماً)، لاعب الوسط نيكلاس دورش (20 عاماً) الذي افتتح التسجيل والكوسوفي ميريتان شعباني (19 عاماً) وفرانك إيفينا (17 عاماً).

وبعد ثوان على التصدي الرائع لحارس بايرن سفن أولرايش أمام الصربي لوكا يوفيتش المنفرد في الدقيقة 42، تقدم بايرن أمام 75 ألف متفرج على ملعب "إليانز أرينا"، عندما استقبل المهاجم ساندرو فاغنر تمريرة في العمق فهيأها لنفسه ولعبها عرضية لدورش الذي تابعها في الشباك في الدقيقة 43.

وعزز بايرن تقدمه عبر فاغنر الذي استلم تمريرة سيباستيان رودي إثر خطأ دفاعي وسدد بين قدمي الحارس الفنلندي من أصول سلوفاكية لوكاس هراديتسكي مسجلاً هدفه الثاني عشر هذا الموسم في البوندسليغا في الدقيقة 76، لكن فرانكفورت قلص بسرعة الأرقام بطريقة غريبة عبر الفرنسي سيباستيان هالر الذي غير اتجاه عرضية بركبته في شباك الحارس سفن أولرايش في الدقيقة 78.

وفي نهاية المباراة، قضى الظهير المخضرم البرازيلي رافينيا، الذي ارتكب خطأ فادحاً في مواجهة ريال، على آمال فرانكفورت بتسجيله الهدف الثالث والأول له هذا الموسم في الدوري، بعد انطلاقة سريعة على الجهة اليمنى في الدقيقة 87.

وكاد لاعب الوسط الفرنسي كورنتان توليسو يسجل الرابع لكن هراديتسكي صد كرته قبل نهاية المباراة بدقيقتين، قبل أن يعزز قلب الدفاع نيكلاس سولي المهرجان بأرضية يمينية من مسافة قريبة بعد تمريرة في العمق من رافينيا في الدقيقة 90، ليتعرض فرانكفورت لخسارته الرابعة في آخر خمس مباريات.

