بايرن ميونيخ يعمق الهوّة مع ملاحقه المجتهد لايبزيغ

وحمل الفوز نكهة إسبانية كون مسجّلي الهدفين الأولين هما مدافعا منتخب "لاروخا" خافيير مارتينيز (25) وخوان برنات (48)، قبل أن يصنع الأخير الهدف الثالث للدولي الفرنسي السابق فرانك ريبيري (90).

وهو الفوز السابع عشر لبايرن ميونيخ هذا الموسم فرفع رصيده إلى 56 نقطة مقابل 49 نقطة للايبزيغ الذي تعادل مع مضيفه أوغسبورغ 2-2 أمس الجمعة في افتتاح المرحلة. أمّا كولن فمُني بخسارته السادسة هذا الموسم والأولى على أرضه، والثانية في مبارياته الأربع الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز فتجمّد رصيده عند 33 نقطة في المركز السابع.

وتابع الفريق البافاري نتائجه الرائعة مؤخراً ومشواره نحو اللقب الخامس على التوالي وعوّض سقوطه في فخ التعادل أمام كولن ذهاباً (1-1)، وقتها أوقف الضيوف الانطلاقة القوية للبافاريين بعد 5 انتصارات متتالية.

وضرب الفريق البافاري بقوة في الأيام الماضية بفوزين كاسحين على هامبورغ 8-0 في الدوري السبت الماضي، وشالكه 3-0 الأربعاء في ربع نهائي مسابقة كأس ألمانيا التي يحمل لقبها، وبالتالي وجّه إنذاراً شديد اللهجة إلى مضيفه أرسنال الإنكليزي الذي سيلاقيه الثلاثاء المقبل في إياب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا (5-1 ذهاباً).

وبكّر بايرن ميونيح بالتسجيل عبر مارتينيز إثر تلقيه كرة أمام المرمى من الدولي التشيلي أرتورو فيدال فسددها من مسافة قريبة داخل المرمى (25).

وأضاف برنات الثاني مطلع الشوط الثاني من تسديدة قوية زاحفة من داخل المنطقة إثر تلقيه كرة من توماس مولر (48)، ثم صنع الهدف الثالث لريبيري عندما هيّأ له كرة داخل المنطقة سددها قوية من مسافة قريبة داخل المرمى (90).

بدوره، استغل بوروسيا دورتموند تعثر لايبزيغ وقلّص الفارق معه إلى 6 نقاط عندما حسم قمته مع ضيفه باير ليفركوزن بفوز ساحق 6-2.

ويدين بوروسيا دورتموند بفوزه إلى مهاجمه الدولي الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ الذي سجّل هدفين في الدقيقتين 26 و69 رافعاً رصيده إلى 21 هدفاً وانفرد بصدارة لائحة الهدافين بفارق هدفين أمام مهاجم دورتموند السابق وبايرن ميونيخ حالياً الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

ومنح الفرنسي عثمان ديمبيليه التقدم لبوروسيا دورتموند في الدقيقة السادسة، وسجّل الأميركي كريستيان بوليسيتش الهدف الرابع في الدقيقة 77 والدولي أندريه شورله الخامس (85 من ركلة جزاء) واختتم البرتغالي رافاييل غيريرو المهرجان (90+2)، فيما سجّل كيفن فولاند (48) والبرازيلي ويندل ناسيمينتو بورغيش (74) هدفي باير ليفركوزن الذي مني بخسارته الثانية على التوالي والحادية عشرة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 30 نقطة في المركز الثامن.

وعزز هوفنهايم موقعه في المركز الرابع مع 41 نقطة في رصيده بفوزه الكبير على ضيفه إينغولشتات صاحب المركز قبل الأخير (18 نقطة) بنتيجة 5-2.

وسجل سيباستيان رودي (17) والمجري آدم شالاي (62 و79) والكرواتي أندري كراماريتش (77) وبنيامين هوبنر (88) أهداف هوفنهايم، والمونغ كوهن (38) ونيكلاس شوله (60 خطأ في مرمى فريقه) هدفي إينغولشتات.

وتابع فيردر بريمن صحوته وتنفس الصعداء نسبياً بفوزه الثالث على التوالي وكان على حساب ضيفه دارمشتات صاحب المركز الأخير بهدفين نظيفين سجلهما ماكس كروزه في الدقيقتين 75 من ركلة جزاء و90+2).

وتعادل ماينتس مع فولفسبورغ بهدف للكولومبي جون كوردوبا (24) مقابل هدف لماريو غوميز (20).

وتختتم المرحلة بعد غد الأحد بلقاءي أينتراخت فرانكفورت مع فرايبورغ، وهامبورغ مع هرتا برلين.