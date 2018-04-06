بايرن ميونيخ يطمح إلى التتويج باللقب من بوابة أوغسبورغ

الفريق البافاري سيحاول من خلال هذه المواجهة أن يحقق نتيجة الفوز بغض النظر عن نتيجة مباراة شالكه أمام هامبورغ، من أجل حسم الدوري الألماني، للمرة السادسة على التوالي والـثامنة والعشرين في تاريخه معتمداً على قوة هجومه الضاربة من أجل تحقيق اللقب في مهمة أكد يوب هاينكس مدرب البافاريين صعوبتها رغم مظهرها السهل بالنسبة للمهتمين بالشأن الكروي الألماني.

