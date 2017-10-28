وهي المباراة الثالثة توالياً محلياً التي يفشل فيها دورتموند في تحقيق الفوز (خسارتان وتعادل)، والرابعة في مختلف المسابقات، فتجمد رصيده عند 20 نقطة وتراجع إلى المركز الثاني بفارق 3 نقاط خلف بايرن ميونيخ، علماً بأنّ الفريقين سيلتقيان السبت المقبل في قمة المرحلة الحادية عشرة.

في المباراة الأولى، فرّط بوروسيا دورتموند في الصدارة التي تبوأها منذ المرحلة الثالثة، وابتعد فيها بفارق 5 نقاط في المرحلة السابعة.

وجاءت خسارة بوروسيا دورتموند قبل 4 أيام من استضافته أبويل القبرصي في الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال أوروبا حيث يعاني الأمرّين أيضاً إذ يملك نقطة واحدة في 3 مباريات، وقبل استضافته للفريق البافاري السبت المقبل على ملعب "سيغنال إيدونا بارك" في دورتموند في قمة المرحلة الحادية عشرة.

في المقابل، حقق هانوفر فوزه الثاني على التوالي والخامس هذا الموسم فرفع رصيده إلى 18 نقطة وصعد إلى المركز الرابع.

وكان هانوفر البادىء بالتسجيل عبر البرازيلي جوناثاس كريستيان من ركلة جزاء إثر عرقلة المهاجم فليكس كلاوس من قبل الحارس رومان بوركي (20). وأدرك المدافع الفرنسي دان اكسيل زاغادو التعادل بتسديدة قريبة بيسراه (27). ورد هانوفر بهجمة مرتدة ترجمها التوغولي ايلاس بيبو إلى هدف من داخل المنطقة (39).

وضغط دورتموند بقوة مطلع الشوط الثاني بدخول الدولي الياباني شينجي كاغاوا مكان غونزالو كاسترو، ونجح في إدراك التعادل عبر الدولي الأوكراني أندري يارمولنكو الذي استغل كرة أبعدها المدافع السنغالي ساليف سانيه برأسه فسددها على الطائر بيسراه على يسار الحارس فيليب تشونر (52).

وتلقى دورتموند ضربة موجعة بطرد مدافعه واغادو لعرقلته جوناتاس وهو منفرد (59)، وانبرى كلاوس للركلة الحرة المباشرة واسكنها ببراعة في الزاوية اليمنى البعيدة للحارس بوركي (60).

ووجه بيبو الضربة القاضية لدورتموند بتسجيله هدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه اثر هجمة مرتدة توغل على إثرها داخل المنطقة وتلاعب بالمدافع الإسباني مارك بارترا وسددها قوية بيمناه على يمين الحارس بوركي (86).

بايرن يجدد تفوقه على لايبزيغ

على ملعب "أليانز ارينا" في ميونيخ، جدد الفريق البافاري تفوقه على ضيفه لايبزيغ في مدى 4 أيام بعدما كان تغلب عليه في عقر داره الأربعاء بركلات الترجيح في مسابقة الكأس.

وكانت نقطة التحول في المباراة طرد قائد ومدافع لايبزيغ ويلي أوربان في الدقيقة 13 اثر عرقلته الهولندي أريين روبن عند مشارف منطقة الجزاء.

ولجأ الحكم إلى الفيديو للتأكد من الخطأ بعدما كان وجه للاعب بطاقة صفراء في الوهلة الاولى قبل أن يشهر الحمراء بعد مشاهدته الفيديو.

وانبرى الهولندي للركلة الحرة بيد أنّ الحارس أبعدها ببراعة إلى ركنية (15).

ولم يتأخر بايرن ميونيخ في استغلال النقص العددي لضيوفه فنجح في افتتاح التسجيل عبر الدولي الكولومبي خاميس رودريغيز من تسديدة بيمناه من داخل المنطقة إثر تمريرة من روبن (19).

وأضاف البولندي روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني إثر تلقيه كرة من الإسباني خافي مارتينيز فتوغل داخل المنطقة وسددها بيمناه على يسار الحارس المجري بيتر غولاتشي (38).

هوفنهايم يتراجع

ولم تكن حال هوفنهايم أفضل من بوروسيا وتابع بدوره نتائجه المخيبة بخسارته أمام ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 1-3.

وكان هوفنهايم، الوحيد الذي هزم الفريق البافاري حتى الآن هذا الموسم، البادئ بالتسجيل عبر التركي الأصل كريم ديميرباي (25)، لكن البلجيكي ثورغان هازار، شقيق نجم تشلسي الانكليزي إدين، أدرك التعادل (61)، قبل ان يسجل ماتياس غينتر الهدف الثاني للضيوف (79) ويضيف الدنماركي يانيك فيسترغارد الثالث (82).

وصعد بوروسيا مونشنغلادباخ إلى المركز السادس برصيد 17 نقطة بفارق نقطة أمام هوفنهايم الذي تراجع إلى المركز السابع بعدما فشل في تحقيق الفوز للمباراة الرابعة على التوالي (تعادلان وخسارتان).

وحذا باير ليفركوزن حذو مونشنغلادباخ وقلب الطاولة على ضيفه كولن وخرج فائزاً 2-1.

وكان كولن الساعي إلى فوزه الأول هذا الموسم، البادئ بالتسجيل عبر المهاجم الفرنسي سيرو غيراسي (23)، بيد باير ليفركوزن انتفض في الشوط الثاني فادرك التعادل عبر الجامايكي ليون بايلي (53) وسجل له سفين بندر هدف الفوز (73).

وأهدر شالكه فرصة اللحاق بلايبزيغ إلى المركز الثالث عندما سقط في فخ التعادل أمام ضيفه فولفسبورغ بهدف الدولي الجزائري نبيل بن طالب (43 من ركلة جزاء) مقابل هدف للدولي البلجيكي ديفوك أوريجي (90+3).

وأهدر الدولي ماريو غوميز ركلة جزاء لفولفسبورغ في الدقيقة 60.

ورفع شالكه رصيده إلى 17 نقطة في المركز الخامس مقابل 10 نقاط لفولفسبورغ الثالث عشر.

واستعاد هرتا برلين نغمة الانتصارات بفوزه على ضيفه هامبورغ 2-1.

وتقدم فريق العاصمة عبر مدافعه نيكلاس شتارك في الدقيقة 17، ثم عزز الهولندي التونسي الأصل كريم رقيق بالهدف الثاني (50)، وقلص يان-فيت أرب الفارق في الدقيقة 73.

وتختتم المرحلة الأحد بلقاءي فيدر بريمن مع أوغسبورغ، وشتوتغارت مع فرايبورغ.