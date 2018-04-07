بايرن ميونيخ بطل ألمانيا للمرة السادسة على التوالي

وهذا اللقب السادس للفريق البافاري توالياً، وهو رقم قياسي لم يسبقه إليه أحد.

وحقق بايرن اللقب رقم 28 له في الدوري الألماني، 27 منها تست مسمى بوندسليغا منذ عام 1963.

ورفع الفريق البافاري رصيده الى 72 نقطة متقدماً بفارق 20 نقطة عن منافسه المباشر شالكه الذي يحل ضيفاً على هامبورغ في وقت لاحق اليوم، لكنه لن يستطيع اللحاق به حسابياً بعد الآن قبل خمس مراحل على نهاية الدوري.



وأراح مدرب بايرن ميونيخ يوب هاينكس الذي حل بدلاً من الإيطالي كارلو أنشيلوتي في أيلول/سبتمبر الماضي وسيترك منصبه في نهاية الموسم، عناصر عدة من تشكيلته الأساسية على رأسهم هداف الفريق، البولندي روبرت ليفاندوفسكي وزميله في خط المقدمة توماس مولر بالاضافة إلى المدافع ماتس هوملز.

وعلى الرغم من تخلفه بهدف سجله مدافعه نيكلاس سوله إثر خطأ فادح من زميله جيروم بواتنغ (18)، رد الفريق البافاري بأربعة أهداف حملت تواقيع الفرنسي كورنتان توليسو (32) والكولومبي خاميس رودريغيز (38) والهولندي اريين روبن (62) وساندرو فاغنر (87).

وبعد أن حسم الدوري المحلي، يهدف بايرن ميونيخ إلى تكرار الثلاثية النادرة التي حققها الفريق بإشراف هاينكس بالذات عام 2013 من خلال الفوز بالكأس المحلية والتتويج بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، علماً بأنه بلغ نصف النهائي في المسابقة الأولى حيث يلتقي باير ليفركوزن في 17 الحالي، وبات على مشارف الدور ذاته في المسابقة القارية بعد أن عاد من الأندلس بالفوز على إشبيلية الإسباني 2-1 قبل أن يستضيفه الأربعاء المقبل.

