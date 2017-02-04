بايرن ميونيخ المتعثر يستثمر "خدمة" دورتموند

ورفع بايرن المتصدر رصيده إلى 46 نقطة، بفارق أربع نقاط أمام لايبزيغ.

وأوقف شالكه بالتالي سلسلة من سبعة انتصارات متتالية لبايرن في الدوري.

وخاض قائد بايرن فيليب لام (33 عاماً) بنزوله احتياطياً بدلاً من البرازيلي رافينيا مباراته الـ500 مع الفريق البافاري، أحرز خلالها لقب الدوري 7 مرات والكأس 6 مرات ودوري أبطال أوروبا.

وغاب عن حامل اللقب جناحه الفرنسي فرانك ريبيري (33 عاماً) للإصابته بفخذه الأيمن خلال تمارين الثلاثاء.

من جهته، رفع شالكه رصيده إلى 22 نقطة في المركز الحادي عشر.

وافتتح بايرن التسجيل في الدقيقة العاشرة عندما سار الهولندي أريين روبن بكرة بعرض الملعب ومررها إلى التشيلي أرتورو فيدال الذي حضرها أمامية للبولندي روبرت ليفاندوفسكي فتابعها من فوق الحارس لحظة خروجه للتصدي له، لكنّ شالكه أدرك التعادل بعد أربع دقائق فقط عبر البرازيلي رونالدو رودريغيز.

وفي المباراة الثانية، حقق دورتموند فوزاً ثميناً بهدف لنجمه الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ في الدقيقة 35، ارتقى على إثره إلى المركز الثالث برصيد 34 نقطة.

وهو الهدف الأول للمهاجم الغابوني، متصدر ترتيب الهدافين برصيد 17 هدفاً، منذ عودته من بلاده عقب مشاركته في كأس الأمم الأفريقية التي فشل في تخطي الدور الأول فيها.

واكتسح هوفنهايم ضيفه ماينتس بأربعة أهداف لمارك أوث (5) وماركو تيرازينو (81) المجري آدم شالاي (86 و90+1)، ليرفع رصيده إلى 34 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف خلف دورتموند.

وفاز هرتا برلين على إينغولشتات بهدف للياباني جينكي هاراغوتشي في الدقيقة الثانية، ليرفع رصيده أيضاً إلى 33 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطة أمام كولن الفائز على فولفسبورغ بهدف للفرنسي أنطوني موديست (81 من ركلة جزاء).

كما حقق بوروسيا مونشنغلادباخ فوزاً سهلاً على فرايبورغ بثلاثة أهداف للارس ستنيدل (73) والبرازيلي رافاييل (78) وباتريك هيرمان (90+2).

وافتتحت المرحلة الجمعة بفوز باير ليفركوزن على هامبورغ 1-صفر.

وتختتم المرحلة الأحد بلقاءي أوغسبورغ مع فيردر بريمن، وأينتراخت فرانكفورت مع دارمشتات.