بايرن ميونيخ القياسي سيّد الدوري الألماني المُطلق

وضمن بايرن اللقب حسابيا قبل 3 مراحل على ختام الدوري لابتعاده بفارق عشر نقاط عن لايبزيغ الثاني الذي تعادل السبت أيضاً مع ضيفه اينغولشتات 0-0.

وصحيح أن فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي عزز رقمه القياسي بعدد مرات إحراز اللقب، إلا أنه انهى موسمه بعلامة سيئة إثر خروجه من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الاسباني ونصف نهائي الكأس المحلية أمام غريمه بوروسيا دورتموند.

ورفع بايرن رصيده الى 73 نقطة مقابل 63 للايزبيغ، فضمن اللقب من أرض فولفسبورغ للمرة الثالثة في تاريخه.

على ملعب "فولكسفاغن ارينا" وأمام 30 ألف متفرج، افتتح النمساوي دافيد ألابا التسجيل لبايرن من ضربة حرة جميلة في الزاوية اليمنى (19)، ثم أنهى البولندي روبرت ليفاندوفسكي الشوط الأول بثنائية، من تسديدة صاروخية من داخل المنطقة بعد تمريرة من توماس مولر (36) ثم بيسراه من داخل المنطقة بعد عرضية من الفرنسي كينغسلي كومان (45).

ورفع ليفاندوفسكي رصيده إلى 28 هدفا في صدارة الهدافين، بفارق هدف عن الغابوني بيار إيميريك اوباميانغ مهاجم دورتموند.

وفي الشوط الثاني، سجل الهولندي أرين روبن الهدف الرابع بتسديدة يسارية أرضية من خارج المنطقة بعد مجهود فردي (66)، قبل أن يضيف توماس مولر الخامس في المرمى الخالي بعدما صد القائم كرة ليفاندوفسكي (80)، وجوشوا كيميش السادس إثر عرضية من روبن ليهز الشباك لأول مرة منذ تشرين الأول/اكتوبر الماضي (85).

وأكمل فولفسبورغ اللقاء بعشرة لاعبين إثر طرد البرازيلي لويز غوستافو للمرة الثامنة في البوندسليغا (79).