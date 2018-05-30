المغربي أمين حارث أفضل لاعب صاعد في الدوري الألماني

فبعد منافسة مع ستة لاعبين آخرين، أعلن الحساب الرسمي للدوري الألماني نتيجة التصويت التي منحت أمين حارث البالغ 20 عاما جائزة أفضل لاعب صاعد وذلك بعد المستوى الكبير الذي قدمه مع فريقه هذا الموسم حيث قاده لاحتلال المركز الثاني في الدوري وضمان المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن أمين حارث اختير ضمن قائمة المغرب المشاركة في كأس العالم روسيا FIFA 2018.

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