العربية
English
Français
دوري أبطال أوروبا
الدوري الألماني

المغربي أمين حارث أفضل لاعب صاعد في الدوري الألماني

0:42 دقيقة

اختير الدولي المغربي أمين حارث نجم شالكه أفضل لاعب صاعد في الدوري الألماني لموسم 2017-2018.

فبعد منافسة مع ستة لاعبين آخرين، أعلن الحساب الرسمي للدوري الألماني نتيجة التصويت التي منحت أمين حارث البالغ 20 عاما جائزة أفضل لاعب صاعد وذلك بعد المستوى الكبير الذي قدمه مع فريقه هذا الموسم حيث قاده لاحتلال المركز الثاني في الدوري وضمان المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن أمين حارث اختير ضمن قائمة المغرب المشاركة في كأس العالم روسيا FIFA 2018.

للاطلاع على الباقات والمزايا العديدة والعروض الخاصة الكثيرة اضغط هنا وللاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.

     لتحميل تطبيق beIN CONNECT لنظام ANDROID إضغط هنا

    لتحميل تطبيق beIN SPORTS لنظام ANDROID إضغط هنا

     لتحميل تطبيق beIN CONNECT لنظام IOS إضغط هنا

     لتحميل تطبيق beIN SPORTS لنظام IOS إضغط هنا

كما يمكنكم متابعتنا على صفحات التواصل الإجتماعي:

                               

الدوري الألماني المنتخب المغربي كأس العالم روسيا FIFA 2018 أمين حارث