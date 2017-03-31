الدوري الألماني: هوفنهايم يعود من عرين هرتا بفوز ثمين

واستفاد هوفنهايم من النقص العددي في صفوف ممثل العاصمة الذي لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 59 بعد طرد المدافع ماكسيميليان ميتلشتاد لحصوله على إنذار ثان، لكي يلحق بمضيفه هزيمته الثانية فقط في قواعده هذا الموسم بعد تلك التي تعرض لها في العاشر من كانون الأول/ديسمبر أمام فيردر بريمن (صفر-1).

والأهم من ذلك أن هوفنهايم الذي تخلف بهدف للسلوفاكي بيتر بيكاريك (32) قبل أن يرد عبر الكرواتي اندري كراماريتش (39 من ركلة جزاء و86) ونيكلاس شوله (76)، قطع شوطا هاماُ نحو مشاركته القارية الأولى في تاريخه.

وقد تكون المشاركة القارية الأولى لهوفنهايم في المسابقة الأهم وهي دوري الأبطال كونه رفع رصيده الى 48 نقطة في المركز الثالث مؤقتاً بفارق نقطة خلف لايبزيغ الثاني الذي يلعب السبت مع دارمشتات، ونقطتين أمام بوروسيا دورتموند الذي يلتقي السبت أيضاً مع مضيفه وجاره اللدود شالكه.

ويتأهل إلى دوري الأبطال مباشرة أصحاب المراكز الثلاثة الأولى، فيما يلعب الرابع الدور التمهيدي الفاصل، وقد فرط هرتا برلين بفرصة الاقتراب من هذا المركز بعدما مني بهزيمته الثانية على التوالي والثالثة في المراحل الأربع الأخيرة، فتجمد رصيده بخسارته الثالثة توالياً أمام هوفنهايم والخامسة في المواجهات الست الأخيرة بينهما عند 40 نقطة في المركز الخامس.

