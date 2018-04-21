الدوري الألماني: ملخص وأهداف مباراة بايرن ميونيخ وهانوفر

واصل بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني حصد الانتصارات محققا الفوز الرابع تواليا و الخامس والعشرين خلال الموسم الحالي وهذه المرة على حساب مستضيفه هانوفر بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين.

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