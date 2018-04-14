الفريق الضيف باغت العملاق البافاري بهدف يوسيب درميتش منذ الدقيقة (9). وانتظر ساندرو فاغنر حتى الدقيقة (37) ليدرك التعادل لأصحاب الأرض وبعد أربع دقائق عاد اللاعب ذاته ليوقع الهدف الثاني للبايرن.

ومع انطلاق الشوط الثاني جاء الدور على تياغو ألكانتارا ليرفع حصة بطل البوندسليغا إلى ثلاثة أهداف قبل أن يضيف دافيد ألابا الهدف الرابع بحلول الدقيقة (67). وقبل نهاية الوقت الأصلي بثمان دقائق اختتم النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي شريط الخماسية معزّزا صدارته لقائمة الهدافين برصيد 27 هدفا.

للاطلاع على الباقات والمزايا العديدة والعروض الخاصة الكثيرة اضغط هنا وللاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.

لتحميل تطبيق BEIN CONNECT لنظام ANDROID إضغط هنا

لتحميل تطبيق beIN SPORTS لنظام ANDROID إضغط هنا

لتحميل تطبيق BEIN CONNECT لنظام IOS إضغط هنا

لتحميل تطبيق beIN SPORTS لنظام IOS إضغط هنا

كما يمكنكم متابعتنا على صفحات التواصل الإجتماعي: