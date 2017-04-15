الدوري الألماني: ليفركوزن يصدم بايرن ميونيخ

فشل فريق بايرن ميونيخ المتصدر في الفوز على مضيفه باير ليفركوزن وتعادل معه سلبياً خلال المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت في المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم.

ولعب ليفركوزن بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 59 بعد طرد مدافعه الكرواتي تين جيدفاج لحصوله على الإنذار الثاني، ولكن بايرن لم ينجح في استغلال النقص العددي في صفوف الفريق الخصم لصالحه ليكتفي بحصد نقطة واحدة فقط.

وحصد بايرن ميونيخ نقطة واحدة رفعت رصيده إلى 69 نقطة بفارق ثمان نقاط أمام أقرب ملاحقيه لايبزيغ صاحب المركز الثاني.

أما ليفركوزن فاستقر في المركز 11 برصيد 36 نقطة.