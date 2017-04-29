الدوري الألماني: لايبزيغ يمهّد الطريق أمام تتويج بايرن

ورفع لايزبيغ رصيده إلى 63 نقطة من 31 مباراة، وفي حال فوز بايرن في وقت لاحق على مضيفه فولفسبورغ الرابع عشر، سيرفع الفارق إلى 10 نقاط قبل 3 مراحل على ختام الدوري ويضمن لقبه السابع والعشرين والخامس على التوالي.

على ملعب ريد بول لايبزيغ أرينا" وأمام 41 ألف متفرج، عجز ريد بول عن هز شباك ضيفه والاستفادة من طرد المدافع الأميركي ألفريدو موراليس في الدقيقة 86.

وأهدر بوروسيا دورتموند الثالث فرصة تحقيق فوزه الثالث على التوالي، بتعادله أيضا مع ضيفه كولن صفر-صفر، وذلك بعد إقصائه بايرن ميونيخ من نصف نهائي الكأس منتصف الأسبوع 3-2، ليضرب موعدا في النهائي مع أينتراخت فرانكفورت.

على ملعب "سيغنال أيدونا بارك" وأمام 81 ألف متفرج، شهد الشوط الأول سيطرة مطلقة لدورتموند، بيد أن ماركو رويس والغابوني بيار إيميريك أوباميانغ عجزا عن إدراك الشباك. وفي اللحظة الأخيرة صد حارس كولن رأسية رائعة للبديل البرتغالي رافاييل غيريرو حارما الفريق الأصفر من خطف النقاط الثلاث.