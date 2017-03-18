الدوري الألماني: لايبزيغ يخسر مجدداً

وبقي رصيد لايبزيغ 49 نقطة في المركز الثاني متخلفا بفارق 10 نقاط عن بايرن ميونيخ الذي يستطيع الاقتراب أكثر فاكثر من اللقب في حال فوزه خارج ملعبه على بوروسيا مونشنغلادباخ غدا الاحد.

وكان لايبزيغ استهل الموسم الحالي محافظا على سجله خاليا من الهزائم في 13 مباراة على التوالي لكن آماله بإحراز اللقب تلقت ضربة قاضية في الآونة الاخيرة بعد خسارته اربع مرات في اخر سبع مباريات له.

وافتتح الاختصاصي في الركلات الثابتة النمسوي زلاتكو يونوزوفيتش التسجيل لبريمن من كرة قوية سددها من ركلة حرة مباشرة (34) قبل ان يمرر كرة حاسمة من ركلة حرة ليتابعها مواطنه فلوريان غريليتش داخل شباك الحارس المجري بيتر غولاشي (59).

وقام فين بارتلز بهجمة مرتدة سريعة في الدقيقة الاخيرة قبل ان يمرر كرة باتجاه النمسوي الثالث فلوريان كاينتس الذي تابعها من مسافة قريبة داخل الشباك.

والفوز هو الرابع لفيردر بريمن في اخر خمس مباريات لكنه لا يزال في منطقة الخطر.

وعلق مدرب لايبزيغ رالف هازنهوتل على اداء فريقه بقوله "بدأنا بطريقة جيدة، لكن شباكنا تلقت هدفا من اول فرصة للفريق المنافس".

وتابع الفرنسي انطوني موديست هوايته في هز الشباك ونجح في تسجيل ثلاثية لكولن الذي خرج فائزا على هرتا برلين 4-2.

واحتاج موديست الى 30 دقيقة ليسجل ثاني هاتريك له هذا الموسم بعد ان سجل ثلاثية ايضا في مرمى هامبورغ في تشرين الاول/اكتوبر الماضي.

وجاءت اهداف موديست في الدقائق 35 و37 و63 بعد ان افتتح زميله الياباني يويا اوساكو التسجيل مبكرا، اما هدفا هرتا فسجلهما اليوسني وداد ايبيسيفيتش من ركلة جزاء (50)، والاميركي جون انطوني بروكس (70).

ورفع موديست رصيده من الاهداف هذا الموسم الى 22 هدفا متخلفا بفارق هدف واحد عن مهاجم بوروسيا دورتموند الغابوني بيار ايميريك اوباميانغ، في حين يحتل البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ المركز الثالث برصيد 21 هدفا.

وعاش باير ليفركوزن اسبوعا سيئا، فبعد خروجه من دوري ابطال اوروبا على يد اتلتيكو مدريد، سقط امام هوفنهايم بهدف سجله ساندرو فاغنر (62).

وسجل الدولي ماريو غوميز هدف فولفسبورغ الوحيد في مرمى اينغولشتادت (45+1).وتعادل اوغسبورغ مع فرايبورغ 1-1.

وتعادل اينتراخت فرانكفورت مع هامبورغ سلبا.