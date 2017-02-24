الدوري الألماني: فيردر بريمن يطيح بفولفسبورغ في عقر داره

على ملعب فولكسفاغن آرينا وأمام 30 ألف متفرج، افتتح الدولي الألماني سيرج غنابري التسجيل لفيردر بريمن بعد مجهود فردي داخل المنطقة (10)، ثم عزز اللاعب نفسه تقدم الفريق الزائر اثر ركلة حرة من السنغالي لامين سانيه (18) رافعاً رصيده الشخصي إلى 10 اهداف في البطولة.

ورد فولفسبورغ سريعاً مقلصاً الفارق بعد أن نفذ دانيال ديدافي ركلة ركنية وتابع الإسباني بورخا مايورال الكرة في الشباك (19).

ولم تتبدل النتيجة في الوقت المتبقي من زمن اللقاء، فصار رصيد فيردر بريمن 22 نقطة وبات في المركز الخامس عشر بفارق الأهداف خلف فولفسبورغ.