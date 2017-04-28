الدوري الألماني: شالكه يسقط باير ليفركوزن برباعية
فاز شالكه على مضيفه باير ليفركوزن 4-1 الجمعة، في المباراة التي أجريت بينهما على ملعب باي أرينا في افتتاح المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الألماني.
وحسم شالكه اللقاء في الدقائق الـ18 الأولى بتسجيله ثلاثية عبر النمساوي غيدو بورغستالر (6) وبنديكت هويدز (10) والنمساوي الآخر أليساندرو شوبف (18).
ثم أضاف بورغستالر الهدف الرابع (50)، فيما سجل شتيفان كيسلينغ (69) إصابة الشرف لليفركوزن.
وتقدم شالكه مؤقتاً إلى المركز الثامن بفارق الأهداف عن كولن وآينتراخت فرانكفورت، فيما بقي باير ليفركوزن بالمركز الثاني عشر.