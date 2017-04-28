الدوري الألماني: شالكه يسقط باير ليفركوزن برباعية

وحسم شالكه اللقاء في الدقائق الـ18 الأولى بتسجيله ثلاثية عبر النمساوي غيدو بورغستالر (6) وبنديكت هويدز (10) والنمساوي الآخر أليساندرو شوبف (18).

ثم أضاف بورغستالر الهدف الرابع (50)، فيما سجل شتيفان كيسلينغ (69) إصابة الشرف لليفركوزن.

وتقدم شالكه مؤقتاً إلى المركز الثامن بفارق الأهداف عن كولن وآينتراخت فرانكفورت، فيما بقي باير ليفركوزن بالمركز الثاني عشر.