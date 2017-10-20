الدوري الألماني: شالكه يتخطّى عقبة ماينتس

وسجل ليون غوريتسكا هدف السبق في الدقيقة 13 حين انفرد بالحارس وأرسل الكرة من فوقه، وأضاف النمساوي غويدو برغشتالر الثاني في الدقيقة 74.

وأسندت إدارة المباراة إلى الألمانية بيبيانا شتاينهاوس، وهي أول حكمة في بطولة الدوري الألماني.

وكانت شتاينهاوس أول امرأة تقود مباراة ضمن بطولات النخبة الأوروبية في مباراة هرتا برلين مع ضيفه فيردر بريمن (1-1) في المرحلة الثالثة من الدوري الألماني في العاشر من أيلول/سبتمبر.

وسبق لشتاينهاوس أن قادت 80 مباراة في بطولة ألمانيا للدرجة الثانية منذ 2007، وأهم مباريات السيدات ومنها نهائي دوري أبطال أوروبا هذا العام، ونهائي مسابقة كرة القدم في أولمبياد لندن 2012.

واختيرت شتاينهاوس (38 عاما) التي تعمل شرطية، هذا الموسم من ضمن 24 حكما لإدارة مباريات في البوندسليغا.

وسبق لسيدات أن شاركن في بطولات فرنسا وإيطاليا وإنكلترا كحكمات للخطوط، لكن شتاينهاوس هي الأولى التي تحمل صافرة وتقود مباراة.