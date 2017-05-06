الدوري الألماني: دورتموند يهزم هوفنهايم وينتزع المركز الثالث

ورفع دورتموند رصيده إلى 60 نقطة وتقدم بفارق نقطتين على هوفنهايم، وشاءت الصدف أن تضع كلا الفريقين في مواجهة أوغسبورغ وفيردر بريمن في المرحلتين الأخيرتين من البطولة.

وتمنح المراكز الثلاثة الاولى أصحابها التأهل المباشر إلى دور المجموعات لمسابقة دوري الأبطال، فيما يخوض صاحب المركز الرابع الملحق، ويتأهل صاحبا المركزين الخامس والسادس إلى الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).

وكان كولن أشعل المنافسة على التأهل الى الدوري الاوروبي بفوزه على ضيفه فيردر بريمن 4-3، الجمعة في افتتاح المرحلة رافعاً رصيده الى 45 نقطة في المركز السادس بالتساوي مع بريمن، وبفارق نقطة عن هرتا برلين الخامس الذي يستقبل لاحقاً اليوم لايبزيغ الثاني.

فوز هام لدورتموند

على ملعب سيغنال إيدونا بارك وأمام أكثر من 81 ألف متفرج، مهد ماركو رويس طريق الفوز أمام فريقه في وقت مبكر عندما افتتح له التسجيل في الدقيقة الرابعة بعد أن تلقى كرة من غونزالو كاسترو عند نقطة الجزاء تابعها دونما إبطاء في قلب المرمى.

وتزعزعت معنويات أصحاب الأرض وأنصارهم عندما أهدر الهداف الغابوني بيار ايميريك أوباميانغ ركلة جزاء احتسبت إثر لمسة يد من التشيكي بافل قادر بيك (14).

وفي الشوط الثاني، عوض أوباميانغ في الدقائق الأخيرة وسجل هدف التعزيز من متابعة رأسية محكمة (82)، رافعا رصيده إلى 28 هدفاً في البطولة فعاد شريكاً لمهاجم بايرن ميونيخ البولندي روبرت ليفاندوفسكي في صدارة ترتيب الهدافين.

والهدف هو الـ36 للغابوني في جميع المسابقات هذا الموسم.

وقلص هوفنهايم الفارق من ركلة جزاء بعد خطأ ارتكبه ماتياس غينتر ضد ساندرو فاغنر ونفذها بنجاح الكرواتي اندري كراماريتش (86).

فاتسكه يوجه اللوم لتوخل

وترافق فوز دورتموند مع مقابلة لرئيس النادي هانز يواكيم فاتسكه مع مجموعة "فونكه" الصحافية لام فيها المدرب توماس توخل لعدم اعتراضه على تأجيل المباراة مع موناكو في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا سوى 24 ساعة بعد الاعتداء على حافلة الفريق وخسرها 2-3 قبل أن يخسر إيابا على أرض الفريق الفرنسي 1-3 ويخرج من المنافسة.

وانتقد المدير التنفيذي مدرب الفريق لأنه لم يعبر عن انتقاداته إلا بعد الخسارة التي حصلت بعد يوم واحد من تعرض حافلة الفريق قبل ساعتين من موعد المباراة لاعتداء بالقنابل الثلاثاء في 11 نيسان/أبريل الماضي وأسفرت عن إصابة اثنين أحدهما المدافع الدولي الاسباني مارك بارترا.

وقال فاتسكه "كان خطيراً جداً بالنسبة إلينا اتخاذ هكذا قرار (باللعب بعد 24 ساعة)، ولهذا السبب قلت للاعبين صباح الأربعاء من لا يستطيع اللعب فليعبر صراحة عن رأيه. وكان من واجب المدرب أن يلفت نظرنا إلى هذه المسألة، لكني لم أشعر للحظة واحدة أني كنت امام سيناريو من هذا القبيل".

وحول ما إذا كان هناك خلاف مع المدرب توخل في هذا الصدد، أجاب فاتسكه "في الواقع، نعم".

في المقابل، رفض توخل قبل دقائق معدودة من بداية اللقاء مع هوفنهايم، التعليق على تصريحات رئيسه، مشيراً إلى أنه يجب أن يبقى مركزاً على المباراة.

وأوضح "إنه موضوع كبير بالنسبة إلى مباراة كبيرة. بصفتي مدرباً للفريق، أسمح لنفسي أن أقول إنه موضوع كبير".

وكان توخل أكد بعد الخسارة "للأسف، لقد تم تجاهلنا تماماً. لم يسألنا أحد عن رأينا. بعد دقائق من الاعتداء، قيل لنا يجب ان نلعب المباراة وكأن علبة من الجعة رميت على الحافلة وليس قنبلة".

دارمشتات إلى الدرجة الثانية

وعلى ملعب اليانز أرينا وأمام 75 ألف متفرج، احتفل بايرن ميونيخ باللقب الخامس على التوالي مع أنصاره إثر فوزه الصعب بتشكيلة نصفها من الاحتياطيين على ضيفه دارمشتات صاحب المركز الأخير 1-صفر، ما أكد هبوط الأخير الى الدرجة الثانية.

وكان بايرن ضمن اللقب بفوزه الكبير على مضيفه فولفسبورغ بسداسية نظيفة وتعثر لايبزيغ سلبا مع اينغولشتات في المرحلة السابقة.

وافتتح الاسباني خوان برنات التسجيل لأصحاب الأرض إثر تمريرة من الفرنسي فرانك ريبيري انهاها في أعلى الزاوية اليسرى في الدقيقة 18.

وعجر العملاق البافاري خلال أكثر من 70 دقيقة عن رفع غلته.

مونشنغلادباخ يتعادل في الوقت القاتل

وأدرك بوروسيا مونشنغلادباخ في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع التعادل مع ضيفه أوغسبورغ 1-1.

وتقدم أوغسبورغ بهدف الأسكتلندي ألفريد فينبوغاسون بعد هجمة مرتدة سريعة قادها التركي خليل التينتوب في الدقيقة 57 قبل أن يدرك أندريه هان التعادل إثر عرضية من الغيني إبراهيما تراوريه (90+4).

ليفركوزن يفلت من الهزيمة

وأفلت باير ليفركوزن من الهزيمة وتابع نتائجه المتواضعة بتعادله مع مضيفه اينغولشتات 1-1.

وتقدم صاحب الأرض عن طريق سوني كيتل إثر تمريرة من البارغوياني داريو ليسكانو في الدقيقة 73 قبل أن يعادل كاي هارفتس للضيوف بعد أن تابع برأسه في الشباك كرة نفذها البرازيلي ويندل من ركلة ركنية في الدقيقة 78.

وسقط أينتراخت فرانكفورت أمام ضيفه فولغسبورغ بثنائية بيضاء.

وانتظر فولفسبورغ بداية الشوط الثاني لزيارة شباك مضيفه عن طريق دانيال ديدافي الذي تابع في الشباك كرة وصلته من ماريو غوميز في الدقيقة 48.

وعزز غوميز بالهدف الثاني مستفيدا من تمريرة الفرنسي من أصل كاميروني بول جورج نتيب في الدقيقة 63.