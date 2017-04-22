الدوري الألماني: تعادل مخيب لبايرن أمام ماينتس المتواضع

وأهدر بايرن 7 نقاط في مبارياته الأربع الأخيرة، بخسارته أمام هوفنهايم 0-1 وتعادله مع باير ليفركوزن صفر-صفر.

وخرج بايرن ميونيخ الأربعاء من دوري أبطال أوروبا في مباراة جدلية من الناحية التحكيمية أمام ريال مدريد الإسباني بخسارته 2-4 في اياب ربع النهائي (1-2 ذهاباً).

وبات بإمكان لايبزيغ الثاني تقليص الفارق مع بايرن إلى 6 نقاط، بحال فوزه الأحد على مضيفه شالكه في مباراة صعبة.

من جهته، أبقى ماينتس على آماله بخوض موسم جديد من البوندسليغا، اذ رفع رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثالث عشر، وذلك بعد فوزه في المرحلة الماضية على هيرتا برلين اثر 5 خسارات متتالية.

وخاض بايرن المباراة من دون حارس مرماه الدولي مانويل نوير بعد تعرضه لكسر في قدمه اليسرى خلال المباراة أمام مضيفه ريال، اثناء محاولته منع البرتغالي كريستيانو رونالدو تسجيل هدفه الثالث في الدقيقة 109، فلعب بدلاً منه سفن أولريخ.

وترك المدرب الايطالي كارلو أنشيلوتي لاعبي الوسط البرازيلي دوغلاس كوستاو والإسباني شابي ألونسو والقائد فيليب لام على مقاعد البدلاء.

على ملعب "أليانز آرينا" وأمام 75 ألف متفرج، سيطر بايرن على الشوط الأول بيد أنه أنهاه متخلفاً 1-2.

وبكر الضيوف في افتتاح التسجيل بعد خطأ بالتشتيت من لاعب الوسط أرتورو فيدال، استغله الاسباني بويان كركيتش وسدد كرة أرضية في مرمى أولريخ (3).

وأصبح كركيتش سابع لاعب يسجل في 4 من البطولات الخمس الكبرى (ألمانيا، انكلترا، اسبانيا وايطاليا)، علماً أن اللاعبين اللذين سبقاه في الألفية الثالثة هما النيجيري أوبافيمي مارتينز والغاني كيفن برينس بواتنغ.

ومن مرتدة سريعة لعب توماس مولر الذي حمل شارة القائد لأول مرة إلى الفرنسي فرانك ريبيري، فمرر الأخير إلى الهولندي أرين روبن الذي سدد قوية بيسراه هدف التعادل (16).

وتعرض المدافع النمساوي دافيد ألابا لإصابة فاضطر انشيلوتي للدفع بجوشوا كيميش بدلاً منه (17).

وقبل انتهاء الشوط الأول، حصل ماينتس على ركلة جزاء بعد عرقلة من كيميش على الياباني يوشينتوري موتو، ترجمها دانيال بروزينسكي في الزاوية اليمنى لأولريخ الذي لمسها قبل أن تخترق شباكه (40).

وهذه أول ركلة جزاء تهز شباك بايرن هذا الموسم، علماً أن برشلونة الاسباني هو الفريق الوحيد في البطولات الخمس الكبرى لم يتلق أي هدف من ركلة جزاء هذا الموسم.

ودفع أنشيلوتي بين الشوطين بالجناح الفرنسي كينغسلي كومان بدلاً من ريبيري.

واستحق بايرن التعادل من تمريرة لروبن إلى الإسباني تياغو الكانتارا، فتلاعب على حافة المنطقة بالدفاعه وسدد ارضية محكمة في اقصى الزاوية اليمنى (73).

وهذا الهدف الخامس لتياغو هذا الموسم في الدوري وكلها في ملعب اليانز آرينا.

-رباعية لكروزه-

وقادت رأسية الهداف البوسني وداد ايبسيفيتش (59) هيرتا برلين إلى الفوز على ضيفه فولفسبورغ الرابع عشر 1-صفر على الملعب الأولمبي أمام 42 ألف متفرج، ليعزز فريق العاصمة موقعه في المركز الخامس.

وبعد بداية موسم سيئة، صعد فيردر بريمن إلى المركز السادس مؤقتاً بعد قلبه تأخره 1-2 أمام مضيفه اينغولتشات وصيف القاع في الدقائق الأخيرة إلى فوز 4-2، بفضل رباعية من ماكس كروزه.

وسجل كروزه أهدافه في الدقائق 45 من ركلة جزاء و81 و87 و90، فيما سجل الباراغوياني داريو ليسكانو (32) وباسكال غروس (32 من ركلة جزاء) لاينغولشتات.

ولم يخسر بريمن في مبارياته العشر الأخيرة.

وهذا أول موسم منذ 1986-1987 يسجل لاعبان رباعية في موسم واحد، بعد الغابوني بيار ايميريك اوباميانغ (بوروسيا دورتموند).

وأصبح كروزه أول لاعب من بريمن يسجل رباعية في الدوري منذ فرانك نويبارث في 1986.

وعلى ملعب "فولكسبارك شتاديون" وأمام 65 ألف متفرج، عاد دارمشتات الأخير بالفوز من أرض هامبورغ الخامس عشر 2-1 محققاً فوزه الثاني على التوالي.

سجل للفائز التركي ايتاج سولو (51) وفليكس بلاتي (53)، ولهامبورغ الذي خسر للمرة الثالثة في آخر اربع مباريات فابيان هولاند (90 خطأ في مرمى فريقه).

وأصبح اينتراخت فرانكفورت ثامناً عندما قلب تخلفه أمام ضيفه أوغسبورغ السادس عشر بهدف إلى فوز كبير في آخر ربع ساعة 3-1 على ملعب "كومرتسبانك أرينا" أمام 50 ألف متفرج.

وتقدم أوغسبورغ عبر الهولندي جيفري غويليوو (9) لأوغسبورغ، قبل أن يرد فرانكفورت بثلاثية المكسيكي ماركو فابيان (78 و87) والكرواتي أنتي ريبيتش (90).

وتتأهل أول ثلاثة أندية مباشرة إلى دوري الأبطال، فيما يخوض الرابع ملحقاً مؤهلاً.

ويلعب في وقت لاحق بوروسيا مونشنغلادباخ مع ضيفه بوروسيا دورتموند.