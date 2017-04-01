الدوري الألماني - بايرن ميونيخ يواصل العزف المنفرد

واحتفل النادي البافاري بأفضل طريقة ممكنة بمباراته الـ200 على ملعبه "أليانز أرينا"، محققاً فوزه الـ156 في هذا الملعب الذي اعتمده منذ موسم 2005-2006، وذلك بفضل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي سجل ثلاثية.

وحافظ بايرن على فارق النقاط الـ13 الذي يفصله عن ملاحقه لايبزيغ الذي استعاد بدوره توازنه بعد هزيمتين متتاليتين بفوزه على دارمشتات برباعية نظيفة.

واستهل بايرن اللقاء بشكل مثالي إذ افتتح التسجيل في الدقيقة 17 عبر ليفاندوفسكي الذي وصلته الكرة من الإسباني تياغو ألكانتارا فسيطر عليها بصدره ثم أطلقها مباشرة في سقف الشباك.

ولم ينتظر بايرن طويلاً لإضافة الهدف الثاني، اذ انتقل ليفاندوفسكي لأداء دور صانع الأهداف، ممهداً الكرة لتوماس مولر في الدقيقة 36.

وانتهى الشوط الأول على هذه النتيجة، علماً ان أوغسبورغ لم يلمس الكرة في منطقة جزاء بايرن طوال هذا الشوط.

وفي الشوط الثاني، عزّز ليفاندوفسكي تقدم بايرن بهدف شخصي ثان إثر تمريرة بينية على طبق من فضة من الفرنسي فرانك ريبيري (55).

ولم يكد أوغسبورغ يستفيق من صدمة الهدف الثالث حتى اهتزت شباكه بالرابع، وهذه المرة عبر ألكانتارا بعد لعبة جماعية مميزة وتمريرة بالكعب من ليفاندوفسكي (62).

وأكمل الأخير ثلاثيته "هاتريك" في الدقيقة 79، بكرة رأسية إثر ركلة ركنية.

وأنهى النادي البافاري مهرجانه التهديفي في الدقيقة 80 بهدف ثان لمولر بعد تمريرة من بواتينغ.

وحقق لايبزيغ الثاني فوزاً مريحاً على دارمشتات برباعية للغيني نابي كيتا (12 و80) والسويدي أميل فورسبرغ (67) وويلي أوربان (79) في مباراة أكملها الخاسر بعشرة لاعبين بعد طرد ساندرو سيريغو (72).

وانتهى دربي الرور بنسخته الـ150 بالتعادل بين شالكه وضيفه دورتموند 1-1، فكان هوفنهايم الذي فاز الجمعة على هرتا برلين (3-1 خارج قواعده)، المستفيد الأكبر لأنه احتفظ بالمركز الثالث المؤهل مباشرة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وبدا دورتموند في طريقه لحسم المباراة عندما تقدم في الدقيقة 53 عبر هدافه الغابوني بيار ايميريك اوباميانغ إلا أنّ شالكه فرض التعادل بفضل هدف من ثيلو كيهرر (77) الذي حرم دورتموند نقطتين ثمينتين.

ورفع شالكه رصيده في المركز التاسع إلى 34 نقطة بفارق 3 عن كولن السادس الذي مني السبت بخسارة قاتلة أمام مضيفه هامبورغ بهدف للصربي ميلوس يوييش (25)، مقابل هدفين لنيكولاي مولر (13) ولويس هولتبي (1+90) الذي منح فريقه ثلاث نقاط ثمينة لصراعه من أجل تجنب الهبوط للمرة الأولى في تاريخه.

وحقق فيردر بريمن فوزاً ثميناً في صراع تجنب الهبوط، وذلك على حساب مضيفه فرايبورغ بخمسة أهداف لماكس كروز (21) والدنماركي توماس ديلايني (2+45 و47 و86) وفين بارتلز (71)، مقابل هدفين لنيلز بيترسن (65 بعدما تابع ركلة جزاء ضائعة نفذها بنفسه) والإيطالي فينتشنو غريفو (77).

ويلعب لاحقاً، آينتراخت فرانكفورت مع بوروسيا مونشنغلادباخ، على أن يلتقي الأحد إنغولشتات مع ماينتس، وباير ليفركوزن مع فولفسبورغ.