الدوري الألماني: بايرن ميونيخ 18.. اينتراخت فرانكفورت 9

وحقق البولندي روبرت لفاندوفسكي (38 و55) والبرازيلي دوغلاس كوستا (41) أهداف الفريق البافاري ليحافظ أصدقاء الهولندي أريين روبن على المركز الأول برصيد 59 نقطة، في المقابل تعرض اينتراخت فرانكفورت للهزيمة التاسعة هذا الموسم محتلاً المركز السادس مؤقتاً برصيد 35 نقطة.

وخاض بايرن المباراة بعد تحقيقه نتيجتين استثنائيتين في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، باكتساحه أرسنال الإنكليزي ذهاباً وإياباً بنتيجة واحدة 5-1، بعد تألق نجومه البولندي روبرت ليفاندوفسكي والهولندي أريين روبن والتشيلي أرتورو فيدال.

على ملعب "أليانز أرينا"، قدم بايرن بداية أقل من عادية في الشوط الأول عوضها في نهايته بتسجيل هدفين.

وأهدر فرانكفورت فرصة ذهبية لافتتاح التسجيل من انفراد صريح للبوسني برانيمير هرغوتا الذي تخطى الحارس الدويل مانويل نوير، لكن المدافع ماتس هوملس استبسل في استخلاص الكرة من بين قدميه وتشتيتها إلى ركنية (21).

وخلافا لمجريات اللعب، افتتح ليفاندوفسكي التسجيل بعد عرضية مميزة من توماس مولر تابعها من مسافة قريبة (38). وهذه التمريرة العاشرة لمولر هذا الموسم. كما هي المرة الخامسة في آخر 6 مواسم يسجل ليفاندوفسكي 20 هدفاً أو أكثر في الدوري.

وبسرعة أضاف بايرن الهدف الثاني عن طريق البرازيلي دوغلاس كوستا بتمريرة عرضية هذه المرة من النمسوي دافيد الابا، الذي استلم تمريرة طويلة فاخترق بسرعة الجناح الأيسر قبل أن يعكسها حاسمة لكوستا (41).

وفي الشوط الثاني، أنقذ المدافع الياباني ماكوتو هاسيبي مرماه من هدف لمولر معرضاً ساقه لخطر الصدم بالقائم الأيسر (49)، رد عليها الكرواتي أنتي ريبيتش بتسديدة رائعة من داخل المنطقة انفجرت في العارضة (51).

بيد أن لفاندوفسكي قضى على أمال الضيوف بتسجيله الثالث بعد عرضية من الجهة اليمنى للهولندي أرين روبن تابعها بتسديدة من داخل المنطقة (55).

واصبح ليفاندوفسكي على بعد هدف من رصيد الغابوني بيار إيمريك أوباميانغ (دورتموند) متصدر هدافي الدوري (22).

وشارك في المباراة مع فرانكفورت ماركو روس وذلك لأول مرة بعد تشخيص إصابته بورم سرطاني في أيار/مايو الماضي (64).



تعثر المطاردين



وفي الوقت عينه، تابع لايبزيغ الثاني تعثره بخسارته أمام فولفسبورغ الرابع عشر صفر-1.

عللى ملعبه "ريد بول أرينا لايبزيغ"، سجل المهاجم المخضرم ماريو غوميز هدف المباراة الوحيد (9).

ومني دورتموند بخسارته الخامسة هذا الموسم وجميعها خارج ملعبه، أمام مضيفه هيرتا برلين الخامس 1-2.

على الملعب الأولمبي في العاصمة، سجل للفائز الإيفواري سالومون كالو (11) ومارتن بلاتنهاردت (71)، ولدورتموند الذي مني بخسارته الأولى بعد 3 انتصارات الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ (55).

وهذا الهدف الثامن لأوباميانغ في آخر 4 مباريات في جميع المسابقات.

وخاض دورتمونتد اللقاء بعد اكتساحه ضيفه باير ليفركوزن 6-2 في المرحلة السابقة، ثم بنفيكا البرتغالي برباعية نظيفة الأربعاء في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال.

وافتقد دورتموند نجميه الدوليين ماريو غوتسه وماركو رويس، إذ يغيب الأول لفترة غير محددة بسبب المرض، والثاني لتعرضه لإصابة بتمزق عضلي في فخذه الأيسر أمام ليفركوزن ستبعده أياماً عدة.

وتعادل فرايبورغ السابع مع ضيفه هوفنهايم الرابع 1-1. سجل مكسيميليان فيليب (57) لفرايبورغ والكرواتي أندري كراماريتش (60) لهوفنهايم.

وحقق دارمشتات متذيل الترتيب فوزاً نادرًا على ضيفه ماينتس 2-1. سجل للفائز إيتاج سولو (5) وسيدني سام (13 من ركلة جزاء)، ولماينتس السويدي روبين كيزون (45).