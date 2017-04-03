الدوري الألماني: بايرن للاقتراب خطوة إضافية من اللقب

ويتصدر بايرن ميونيخ الترتيب بفارق 13 نقطة عن أقرب مطارديه لايبزيغ الذي يحل ضيفاً على ماينتس الخامس عشر، وبات تتويجه باللقب مسألة وقت ليس إلا كونه يحتاج إلى 11 نقطة فقط في المباريات الثماني المتبقية وقد يكون أقل من ذلك في حال تعثر لايبزيغ.

ومباراة بايرن ميونيخ أمام هوفنهايم هي الأولى من أصل ثلاث صعبة تنتظر بايرن ميونيخ في المراحل المقبلة حيث يستضيف غريمه بوروسيا دورتموند السبت المقبل، ثم يحل ضيفاً على باير ليفركوزن في 15 نيسان/ابريل الحالي.

ويأمل بايرن ميونيخ في حسم لقب الدوري بشكل كبير قبل مواجهتيه المرتقبتين ضد ريال مدريد الإسباني في ربع نهائي مسابقة دوري ابطال اوروبا التي يسعى إلى لقبها في أفق طموحه تحقيق الثلاثية التاريخية (الدوري والكأس المحليان ودوري الأبطال) للمرة الثانية بعد الأولى عام 2013 مع مدربه يوب هاينكيس.

وعلى طريقه نحو الفوز بلقبه الخامس توالياً وهو الأمر الذي لم يحققه أي فريق في السابق، احتفل النادي البافاري بأفضل طريقة ممكنة بمباراته الـ200 على ملعبه "اليانز ارينا"، محققاً فوزه الـ156 في هذا الملعب الذي اعتمده منذ موسم 2005-2006، وذلك بفضل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي سجل ثلاثية من أصل 6 في مرمى أوغسبورغ.

وبلغ الفريق البافاري الدور نصف النهائي لمسابقة الكأس المحلية حيث سيلاقي بوروسيا دورتموند في 26 نيسان/ابريل الحالي.

ويسعى لايبزيغ إلى مواصلة صحوته بعدما استعاد نغمة الانتصارات عقب تعادل وخسارتين، وذلك عندما يحل ضيفاً الاربعاء على ماينتس الذي يعاني الامرين في المركز الخامس عشر ويصارع من أجل البقاء بعد تعادل و3 هزائم متتالية.

في المقابل، يسعى بوروسيا دورتموند ( الرابع بـ47 نقطة) إلى استعادة التوازن عقب سقوطه في فخ التعادل أمام جاره شالكه، وذلك عندما يستضيف هامبورغ الرابع عشر غداً الثلاثاء.

وتنتظر بوروسيا دورتموند مواجهات نارية في المراحل الأربع المقبلة، فبعد هامبورغ، سيحل ضيفاً على بايرن ميونيخ ويستضيف إينتراخت فرانكفورت قبل أن يرحل لمواجهة بوروسيا مونشنغلادباخ، وبين هذه المباريات سيخوض مواجهتين في ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا ضد موناكو الفرنسي.

ويلعب غداً أيضاً كولن السادس مع إينتراخت فرانكفورت السابع، وفيردر بريمن الثاني عشر مع شالكه.

ويلتقي الأربعاء أيضاً بوروسيا مونشنغلادباخ العاشر مع هرتا برلين الخامس، وفولفسبورغ الثالث عشر مع فرايبورغ الثامن، وأوغسبورغ السادس عشر مع إنغولشتات السابع عشر قبل الأخير، ودارمشتات الأخير مع باير ليفركوزن الحادي عشر.