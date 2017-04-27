الدوري الألماني: البافاري للخروج من دوامة النتائج السيئة

وأصبح المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي في وضع لا يحسد عليه بتاتاً بعد أن ودع بايرن مسابقة دوري أبطال أوروبا من الدور ربع النهائي على يد ريال مدريد الإسباني بالخسارة ايضا 2-4 بعد التمديد (1-2 ذهاباً)، ثم أتبع ذلك بتعادل ثان له على التوالي في الدوري وكان أمام ماينتس (2-2)، وصولاً إلى الأربعاء حيث تنازل عن لقب مسابقة الكأس بالخسارة أمام غريمه بوروسيا دورتموند 2-3.

وبعد أن كان مرشحاً للمنافسة على الثلاثية، انحصر اهتمام النادي البافاري بالدوري المحلي الذي عانى فيه ايضا خلال الآونة الأخيرة بعدما خسر سبع نقاط في أربع مراحل بخسارته أمام هوفنهام 0-1 وتعادله مع باير ليفركوزن صفر-صفر وماينتس 2-2.

ورغم ذلك، ما زال بايرن في وضع جيد على صعيد الدوري الذي يتصدره بفارق 8 نقاط عن لايبزيغ الثاني قبل أربع مراحل على انتهاء الموسم، ما يعني أنه قد يتوج باللقب الخامس على التوالي في عطلة نهاية الأسبوع الحالي في حال فوزه على فولفسبورغ وتعثر ملاحقه بالتعادل أو الخسارة أمام انغولشتات السابع عشر.

ومن المؤكد أن أنشيلوتي كان يمني النفس بأن يكون موسمه الأول في "آليانز أرينا" أفضل بكثير لكن الخروج من مسابقتي دوري الأبطال والكأس المحلية عقدا الوضع عليه، لاسيما أن سلفه الإسباني جوسيب غوارديولا أحرز الثنائية المحلية الموسم الماضي ووصل إلى نصف نهائي دوري الأبطال.

وأفلت بايرن الفوز من يديه في مباراة الأربعاء أمام دورتموند الذي مني في الثامن الشهر الحالي بهزيمة قاسية في الدوري أمام النادي البافاري (1-4)، إذ كان الطرف الأفضل حيث سيطر على الكرة بنسبة 70% وأنهى الشوط الأول متقدماً 2-1.

-صراع مفتوح على المركز الثالث-

من المؤكد أن التتويج بلقب الدوري في عطلة نهاية الأسبوع سيخفف من حجم الخيبة التي يشعر بها لاعبو بايرن لأن "التتويج بلقب البطل (للدوري)، يؤكد بأن موسمك لم يكن سيئاً" بحسب القائد لام الذي أضاف "رغم كل الذي حصل، سأحاول الاستمتاع بالأسابيع القليلة المتبقية لي" كلاعب.

وبعيداً عن صراع اللقب بين بايرن ولايبزيغ الذي ضمن مشاركته في دوري الأبطال في موسمه الأول في الدرجة الأولى، لا يزال الصراع مفتوحاً بين بوروسيا دورتموند وهوفنهايم على المركز الثالث المؤهل مباشرة إلى المسابقة القارية الأم.

ويحتل دورتموند المركز الثالث بفارق نقطة عن هوفنهايم الذي يتجه لضمان مشاركته في دوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخه كونه يتقدم بفارق 9 نقاط عن هرتا برلين الخامس.

ويلعب دورتموند السبت ضد ضيفه كولن الثامن، فيما يلتقي هوفنهايم الأحد مع ضيفه اينتراخت فرانكفورت الذي بلغ الثلاثاء نهائي مسابقة الكأس على حساب بوروسيا مونشنغلادباخ.

وتفتتح المرحلة الجمعة بلقاء باير ليفركوزن مع شالكه، على أن يلتقي السبت فيردر بريمن مع هرتا برلين، وماينتس مع بوروسيا مونشنغلادباخ، ودارمشتات مع فرايبورغ.

ويلعب الأحد أوغسبورغ مع هامبورغ.