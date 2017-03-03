الدوري الألماني - أوغسبورغ يوقف طموحات لايبزيغ عند الوصافة

وخطف أوغسبورغ التعادل 2-2 من وصيف البوندسليغا ليعزز آمال بايرن ميونيخ في الاحتفاظ بلقبه.

وافتتح اليوناني كونستانتينوس ستافيليديس التسجيل لأصحاب الأرض لكن المتألق تيمو فيرنر عدل النتيجة (25).

ووضع مارفين كومبر لايبزيغ في المقدمة (52) فجاء الرد من النمسوي مارتين هينتريغر مدركاً التعادل (60).

وصار رصيد لايبزيغ (49 نقطة) في الوصافة بفارق أربع نقاط عن بايرن ميونيخ المتصدر والذي يحل ضيفاً على كولن السبت، بينما ارتقى أوغسبورغ مرتبة مؤقتاً ليحتل المركز الثاني عشر برصيد 28 نقطة.