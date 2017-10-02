إصابة ريبيري قد تبعده عن بايرن 3 أشهر (تقرير)

وخرج ريبيري في الدقيقة 62 من المباراة التي تعادل فيها بايرن مع هرتا برلين 2-2 الأحد برغم تقدمه 2-0 في المرحلة السابعة من الدوري الالماني، بسبب اصابة قوية تعرض لها دون احتكاك بأحد.

وكان بايرن يخوض المباراة بإشراف لاعبه السابق الفرنسي ويلي سانيول بعد اقالة المدرب الإيطالي كارلو انشيلوتي عقب الخسارة القاسية أمام باريس سان جرمان الفرنسي صفر-3 الأربعاء الماضي في دوري ابطال أوروبا.

وأشار تقرير لسكاي إلى أن ريبيري سيبتعد لفترة تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر، لكنها أكدت أنه لن يخضع الى عملية جراحية.

ولم يؤكد بايرن الأمر حتى الآن.

وقال ريبيري في مطار ميونيخ عقب العودة من برلين "أشعر بكثير من الألم ولا تبدو الأمور جيدة، فالرباط الخارجي ربما تعرض لضرر، وآمل ألا يكون الأمر اسوأ من ذلك".

وتشكل الاصابة ضربة للاعب الفرنسي، خاصة وأن عقده مع النادي ينتهي في آخر الموسم.

ويفتقد بايرن قائده الحارس مانويل نوير أيضاً حتى كانون الثاني/يناير بسبب كسر في القدم.

