أينتراخت فرانكفورت وماينتس يفتتحان المرحلة العاشرة بتعادل

وكانت الفرصة قائمة أمام أينتراخت فرانكفورت لتحقيق فوزه الأول من أصل 10 زيارات لملعب ماينتس، بعدما تقدم على مضيفه حتى الدقيقة 71 بفضل هدية حصل عليها في الشوط الأول عبر شتيفن بيل الذي حوّل الكرة في شباك فريقه عن طريق الخطأ.

لكنّ ماينتس أنقذ الموقف بفضل ستوات سردار الذي أدرك التعادل وجنب فريقه الهزيمة الثانية توالياً والسادسة في 10 مباريات هذا الموسم، ليرفع رصيده إلى 11 نقطة في المركز الحادي عشر مؤقتاً، بينما أصبح رصيد أينتراخت 15 نقطة في المركز السابع مؤقتاً.

وتستكمل المرحلة السبت بست مباريات، أبرزها بين بايرن ميونيخ حامل اللقب ووصيفه لايبزيغ، على أن تقام الأحد مباراتان.