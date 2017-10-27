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الدوري الألماني

أينتراخت فرانكفورت وماينتس يفتتحان المرحلة العاشرة بتعادل

من قبل
3:17 دقيقة

عاد أينتراخت فرانكفورت من ملعب ماينتس بنقطة بعد تعادله معه 1-1 الجمعة في افتتاح المرحلة العاشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وكانت الفرصة قائمة أمام أينتراخت فرانكفورت لتحقيق فوزه الأول من أصل 10 زيارات لملعب ماينتس، بعدما تقدم على مضيفه حتى الدقيقة 71 بفضل هدية حصل عليها في الشوط الأول عبر شتيفن بيل الذي حوّل الكرة في شباك فريقه عن طريق الخطأ.

لكنّ ماينتس أنقذ الموقف بفضل ستوات سردار الذي أدرك التعادل وجنب فريقه الهزيمة الثانية توالياً والسادسة في 10 مباريات هذا الموسم، ليرفع رصيده إلى 11 نقطة في المركز الحادي عشر مؤقتاً، بينما أصبح رصيد أينتراخت 15 نقطة في المركز السابع مؤقتاً.

وتستكمل المرحلة السبت بست مباريات، أبرزها بين بايرن ميونيخ حامل اللقب ووصيفه لايبزيغ، على أن تقام الأحد مباراتان.

الملخصات ماينتس أينتراخت فرانكفورت الألماني

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