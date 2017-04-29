أرقام ومفارقات من تتويج بايرن ميونيخ بلقب الدوري الألماني

وحسم بايرن ميونيخ مسألة لقب الدوري الألماني مجدداً إثر انتصاره على مضيفه فولفسبورغ 6-0 في المرحلة الواحدة والثلاثين من مسابقة البوندسليغا.

ورفع بايرن ميونيخ رصيده إلى 73 نقطة متقدماً بفارق 10 نقاط عن وصيفه لايبزيغ قبل ثلاث مراحل من الختام، ونضع هنا بعض اللقطات والأرقام من تتويج بايرن ميونيخ باللقب.

بايرن ميونيخ هو سادس فريق يتوج بلقب الدوري للمرة الخامسة توالياً في تاريخ الدوريات الخمسة الكبرى، وقد سبقه إلى ذلك كل من يوفنتوس وتورينو الإيطاليين وليون الفرنسي وإنتر الإيطالي وريال مدريد الإسباني.

بايرن ميونيخ هو أول فريق يفوز بلقب البوندسليغا خمس مرات توالياً.

سيودع القائد فيليب لام فريقه بايرن ميونيخ نهاية الموسم بعدما رفع رصيده إلى 8 ألقاب في البوندسليغا متفوقاً على العديد من الأندية الألمانية مثل بوروسيا دورتموند وبوروسيا مونشنغلادباخ (5).