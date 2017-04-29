أرقام ومفارقات من تتويج بايرن ميونيخ بلقب الدوري الألماني
صاحبت فرحة تتويج بايرن ميونيخ بلقب الدوري الألماني غصة لا يمكن إنكارها بسبب وداعية بعض نجوم الفريق للنادي البافاري.
وحسم بايرن ميونيخ مسألة لقب الدوري الألماني مجدداً إثر انتصاره على مضيفه فولفسبورغ 6-0 في المرحلة الواحدة والثلاثين من مسابقة البوندسليغا.
ورفع بايرن ميونيخ رصيده إلى 73 نقطة متقدماً بفارق 10 نقاط عن وصيفه لايبزيغ قبل ثلاث مراحل من الختام، ونضع هنا بعض اللقطات والأرقام من تتويج بايرن ميونيخ باللقب.
- بايرن ميونيخ هو سادس فريق يتوج بلقب الدوري للمرة الخامسة توالياً في تاريخ الدوريات الخمسة الكبرى، وقد سبقه إلى ذلك كل من يوفنتوس وتورينو الإيطاليين وليون الفرنسي وإنتر الإيطالي وريال مدريد الإسباني.
- بايرن ميونيخ هو أول فريق يفوز بلقب البوندسليغا خمس مرات توالياً.
- سيودع القائد فيليب لام فريقه بايرن ميونيخ نهاية الموسم بعدما رفع رصيده إلى 8 ألقاب في البوندسليغا متفوقاً على العديد من الأندية الألمانية مثل بوروسيا دورتموند وبوروسيا مونشنغلادباخ (5).
- الإسباني تشابي ألونسو الذي أعلن اعتزاله نهاية الموسم واصل تحطيمه للأرقام القياسية بفوزه بلقب البوندسليغا لثالث مرة وكان فعلها مرة بالفوز بلقب الدوري الإسباني مع ريال مدريد 2011-2012.
- أنشيلوتي سيصل للنقطة الثانية والثمانين كحد أقصى في حال فوزه بمبارياته الثلاث المتبقية وهو أقل رصيد من النقاط يتوج به بايرن في المواسم الأربعة الماضية باستثناء (موسم 2014 -2015) الموسم قبل الأخير للإسباني غوارديولا حين جمع 79.
- بايرن ميونيخ الذي خرج من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ونصف نهائي كأس ألمانيا يحتاج لهدفين فقط كي يصل لعدد أهداف أكثر من تلك التي سجلت في آخر موسمين (80 هدفاً).
- في حال سجل البولندي روبرت ليفاندوفسكي ثلاثة أهداف فقط فسوف يحطم رقمه الشخصي الذي تحقق الموسم الفائت بتسجيله 30 هدفاً في الدوري حيث يملك الآن 28 هدفاً.