آليانز آرينا.. الملعب الأكثر اكتظاظاً في أوروبا

ذكر موقع transfertmarkt الخميس أن ملعب آليانز آرينا معقل نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم حطم الرقم القياسي في نسبة الحضور الجماهيري متفوقاً بالتالي على أكبر الملاعب الأخرى في البطولات الخمس الكبرى (إنكلترا وإسبانيا وايطاليا وفرنسا وألمانيا).

وأشار الموقع إلى أنه في أخر 173 مباراة متتالية خاضها فريق بايرن ميونخ على أرضه، كانت أمام مدرجات مليئة، حيث بلغ عدد الجماهير 75 ألف متفرج وهي طاقة سعة الملعب لتبلغ نسبة الحضور 100 بالمئة وهو رقم قياسي.

وتعود المرة الوحيدة التي لم تتكظ فيها مدرجات أليانز آرينا بجماهير الفريق إلى 30 حزيران/يونيو عام 2007 عندما شهدت المدرجات خلال مباراة الفريق البافاري وضيفه بوخوم حضور 60 ألف متفرج.

It's official! The #AllianzArena is the most sold-out stadium in Europe's top 5 leagues 👏 💯 #MiaSanMia pic.twitter.com/9TxtK1dOBd — FC Bayern English (@FCBayernEN) March 23, 2017

ويحتل استاد نادي فرايبورغ المنتمي للدوري الألماني والذي تبلغ طاقة استعابه 24 ألف متفرج المركز الثاني وقد سجل معدل الحضور فوق مدرجاته 23.942 متفرجاً أي بنسبة (99.76 بالمئة)، يليه استاد ستامفورد بريدج مسرح نادي تشيلسي الانكليزي في المركز الثالث بنسبة حضور في المدرجات بلغت 41.528 متفرجاً وبنسبة 99.75 بالمئة.

وجاء ملعب الامارت (نادي ارسنال) في المركز الرابع بمعدل حضور جماهيري (99.55 بالمئة) وبعده استاد أولدترافورد (نادي مانشستر يونايتد) بنسبة 99.53 بالمئة.

وعلى الرغم من أن فريق يوفنتوس هو الأكثر تنافسية في ايطاليا وخارجها الا أن معقله "يوفنتوس ستاديوم" اكتفى بالتواجد بين الـ25 الأوائل لأكثر الملاعب اكتظاظا بنسبة 96.4 بالمئة.

ملعب سانتياغو بيرنابيو مسرح نادي ريال مدريد الاسباني والذي سيستضيف لقاء العودة مع الفريق البافاري في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بلغت نسبة الحضور في المدرجات 68.446 ألف متفرج أي بمعدل 80.1 بالمئة.

ولم يحقق استاد الكامب نو معقل فريق برشلونة الاسباني والذي يعد من بين أكبر الملاعب في أوروبا بطاقة استعاب تبلغ (99.354 ألف متفرج) سوى 78.5 بالمئة وبمعدل حضور جماهيري قارب على (77.970 ألف متفرج).

وبلغت نسبة حضور المشجعين في بارك دو برانس الخاص بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي (93 بالمئة) وهي الأعلى في الدوري الفرنسي.