YOURZONE- البونديسليغا....شجرة عيد ميلاد كارلتو تطفئ شمعتها السادسة

هذا المقال منقول عن موقع YOURZONE أن يكون البايرن في مقدمة الترتيب فالأمر عادي جدا فالبافاريون تعودوا ذلك منذ زمان. لكن أن يصل الفارق ١٣ نقطة عن صاحب المركز الثاني فالأمر يستحق أكثر من وقفة.

والحقيقة أن البايرن يمر بفترة دهبية تحت قيادة كارلو إنشلوتي رجل الألقاب والخبرة ،رجل حنكته السنوات التي أمضاها في عالم الساحرة المستديرة كلاعب ثم كمدرب.

تغيرت أشياء كثيرة في البايرن منذ أن أمسك كارلتو العارضة الفنية لعظيم بافاريا لدرجة أن المقارنة بين نسخة غوارديولا وأنشلوتي أصبحت متجاوزة ، فكارلتو وضع بكل إتقان إحداثيات تموضع شجرة عيد ميلاده، فوجدت الشجرة كل الظروف الملائمة للإزهار وإنتاج أفضل أنواع الثمار، وهي للإنصاف ثمار بجودة عالية، وعلى الذين يشكون في الأمر أن يسألوا الأرسنال الذي أهداه البايرن ١٠ ثمار في مسابقة عصبة أبطال أوروبا.

شده الحنين للحصص الكبيرة فضرب موعدا مع أوكسبورغ أحد أندية مؤخرة الترتيب فكان الإستعراض، إستعراض قوة بايرن الضاربة خاصة وأن كل الخطوط متناغمة من دفاع،وسط ميدان، وهجوم . خطوط حرص كارلتو على رسم حدودها كما تقتضي أعراف الإحتفال بعيد الميلاد ،أعراف إحترمت بشكل صارم فتم إشعال ٦ شموع تكفل فريق أوغسبورغ بإطفائها واحدة تلو الأخرى.

كما هي عادته وخاصة هاته السنة أبى ليفا إلا أن يكون سيد الأمسية البافارية فأكرم وفادة أوغسبورغ بثلاثية حملت عنوانا بارزا ،الهاتريك الخامس للبولندي هذا الموسم ، ليفا فوق السحاب وهو حاليا خلف الفهد أوباميانغ ولا يفصله عنه إلا هدفين في ترتيب هدافي البوندسليغا.

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