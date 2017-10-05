يوب هانكس قريب من تدريب بايرن ميونيخ

وذكرت الصحيفة أن هانكس (73 عاماً) سيتولى تدريب النادي الألماني حتى نهاية الموسم الجاري، خلفاً للإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي أقيل مؤخراً من منصبه.

ولم يصدر بايرن ميونيخ، الذي يتولى تدريبه مؤقتاً الفرنسي ويلي سانيول، أي تصريحات رسمية حول هذا الموضوع.

وفي حال تم تأكيد الاستعانة بهانكس، فستكون هذه هي الولاية الرابعة له مع الفريق البافاري، الذي فاز معه بالثلاثية (دوري الأبطال والدوري الألماني وكأس ألمانيا) عام 2013.

ومنذ أن رحل عن بايرن ميونيخ مع مجيء المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا، لم يتول هانكس تدريب أي فريق.

