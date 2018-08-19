هونيس يرجح انتقال بواتنغ إلى سان جرمان بنسبة 50%

وصرح هونيس لشبكة سكاي نيوز "بنسبة 50-50. سنكون سعداء لو بقي معنا لأنه لاعب رائع. وإذا ما أراد الرحيل، فسيكون ذلك الى باريس".

وأضاف رئيس النادي منذ العام 2009 "قال جيروم (للرئيس التنفيذي لبايرن) كارل هاينتس رومينيغه أنه بحاجة للتغيير. عندما يريد لاعب الرحيل ولدينا البدلاء في مكانه، فنولي الأمر اهتماما".

وتابع هونيس الذي شغل منصب مدير النادي البافاري من 1979 الى 2009 "أن قرارا بهذا الصدد سيتخذ في الأيام المقبلة"، في حين أن فترة الانتقالات في فرنسا وألمانيا ستقفل أبوابها في 31 آب/أغسطس.

وتوج بواتنغ (29 عاما) بجميع الألقاب الممكنة مع بايرن الذي انضم إليه في 2011 قادما من مانشستر سيتي الإنكليزي، منها دوري أبطال اوروبا (2013) وستة ألقاب في الدوري المحلي.

ويمتد عقد بواتنغ (73 مباراة دولية) مع بايرن ميونيخ ثلاث سنوات أخرى، لكن اللاعب يكرر منذ عدة أشهر رغبته باكتشاف ناد جديد. وقد قدرت قيمة انتقاله بـ 45 مليون يورو.

وكان سان جرمان الذي يريد تعزيز دفاعاته، ضم قبل أيام الشاب الألماني ثيلو كيهرر الذي يستطيع اللعب في أكثر من مكان دفاعي، مقابل 37 مليون يورو.