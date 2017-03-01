هوملس ينتقد سلوك الجماهير الألمانية

وقال المدافع البالغ 28 عاماً لمجلة "سبورت بيلد"، "بشكل عام، أصبحت التصرفات تجاه اللاعبين أقل احتراماً في السنوات التسع أو العشر الماضية".

وتابع "ينقل الكثير من المشجعين احباطهم إلى اللاعبين والمدربين، وأصبحوا أكثر إساءة. يعبرون عن ذلك من خلال الشتائم، أو أسوأ من ذلك، من خلال البصق على الناس".

وجاءت تعليقات هوملس بعد نحو أسبوعين من تعرض أنشيلوتي للبصق إثر معادلة فريقه هرتا برلين 1-1 في اللحظات الأخيرة من الوقت بدل الضائع ضمن الدوري المحلي.

ورد أنشيلوتي على الجماهير بحركة سيئة.

وأكد أنشيلوتي أنها المرة الأخيرة يستخدم فيها الحركة المسيئة، معتذراً علناً أمام الصحافة ومتعهداً ألا يسمح لنفسه بالانحدار لهذا المستوى.

وأضاف "إنها المرة الأولى التي يبصقون فيها علي وآمل في أن تكون الأخيرة، لكن كان علي رغم كل شيء أن أتحكم بمشاعري".

وفتح الاتحاد الألماني لكرة القدم تحقيقاً حول الموضوع، وبعد الاستماع إلى شهادة أنشيلوتي، قررت لجنة الرقابة التابعة له "إغلاق هذا الملف"، وحثته على أن "يتبرع بمبلغ 5 آلاف يورو للصندوق الخيري للاتحاد بسبب هذه الحركة".

ودعم مسؤولو بايرن بشكل مطلق المدرب الذي يعتبر أحد رموز اللعب النظيف في عالم كرة القدم المضطرب.